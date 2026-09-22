‘La nieve’ de «Guitarrica» derrite dentro de ‘La bola negra’

Este viernes se estrena al fin ‘La bola negra’ tras su éxito en Cannes, donde Javier Calvo y Javier Ambrossi recogieron el premio a Mejor Dirección, o Toronto, donde se acaba de hacer con el premio del público. La película también está en la carrera de los Oscar. Guitarricadelafuente es el protagonista absoluto de una de las 3 historias que se entrelazan, y además canta el tema principal, que se llama ‘La nieve’ y es un firme candidato al Goya a Mejor Canción. Es nuestra Canción del Día hoy.

En ‘La nieve’ confluye el universo de la película -la solemnidad de la banda sonora original compuesta por Refree, en su mayoría a piano, con la colaboración de la orquesta de Viena- y el propio de Guitarricadelafuente. No hay nada más Álvaro Lafuente que esa combinación de lenguaje arcaico y coloquial. De un viejo «camafeo» al estribillo «qué tontería».

- Publicidad -

Pero es dentro de ‘La bola negra’ donde ‘La nieve’ se termina de crecer. Podemos avanzar que la canción brilla en una de las escenas más emocionantes. La película de Los Javis trata la realidad social de la homosexualidad en los años 30, pero también el valor de la cultura que se pierde por la censura (y el fusilamiento de artistas), y a su vez hay lugar para explorar técnicamente el carácter vanguardista del imaginario de Lorca, precisamente a través de sus versos sobre la naturaleza (en este caso «la nieve»).

Porque funciona a los tres niveles, es que la escena en que aparece el tema termina de elevar esta canción que se ha concebido como «una pieza íntima, ligada al deseo, la memoria y aquello que queda sin decir». Es el personaje de Sebastián quien habla cuando canta que «Arden las turbias palabras que nunca prendí» o «Guardo el deseo en un camafeo, reliquia, imperio andaluz».

- Publicidad -

Esto ha comentado en nota de prensa el propio Guitarricadelafuente: «Quería que ‘La nieve’ naciera del mismo lugar emocional que los personajes de la película. Me inspiré en la última carta de Federico García Lorca y también en mi personaje, Sebastián. Pensé en todo aquello que nunca llegó a expresar y tuve que habitar primero ese universo como actor para encontrar la inspiración necesaria para escribir la canción.»

El álbum ‘Spanish Leather’ de Guitarricadelafuente continúa en el top 40 español después de 70 semanas de permanencia, certificado como Disco de Platino. El artista cerrará la gira de este largo con un concierto «sold out» en el Movistar Arena de Madrid el 2 de octubre.

