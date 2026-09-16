‘La bola negra’, a los Oscar… ¿y Guitarrica a Mejor canción?

En enero de 2025 Los Javis anunciaban ‘La bola negra’ y, unos meses después, conocíamos que Penélope Cruz y Guitarricadelafuente formarían parte de su reparto. Por cierto, también Yenesi tiene un papel, mientras Judeline ofrece un cameo.

Hoy por fin sabemos que ‘La bola negra’ se ha convertido en la candidata elegida para representar a España en los Oscar, imponiéndose a ‘Los domingos’, de Alauda Ruiz de Azúa, y ‘El ser querido’, de Rodrigo Sorogoyen. Quizá la elección se veía venir, ya que ‘La bola negra’ ha ganado Mejor Dirección en Cannes y, además, Netflix ha apostado por ella de forma clara.

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Además, Guitarricadelafuente podría tener otra oportunidad de pisar los Oscar gracias a ‘La nieve’, canción que ha compuesto junto a Raül Refree para la película. Refree, recordaréis, co-produjo el álbum debut de Álvaro Lafuente, ‘La cantera‘.

‘La nieve’ suena al final de ‘La bola negra’ y se publicará este mismo viernes 18 de septiembre. El adelanto revela intensos arreglos de piano y cuerdas. Según informa El País, el tema está inscrito en la carrera por el Oscar a Mejor Canción Original, por lo que ‘La bola negra’ podría tener opciones también en esa categoría.

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‘La bola negra’ llegará a los cines españoles el próximo 25 de septiembre. En Estados Unidos se estrenará en salas el 16 de octubre, antes de llegar a Netflix el 2 de diciembre.