Macklemore, fuera de la gira de Ed Sheeran por Palestina

Macklemore asegura que ha sido apartado de la gira de Ed Sheeran después de sus mensajes a favor de Palestina. Según cuenta ahora el rapero, varios propietarios de estadios presionaron a Sheeran para que le echara de la gira, una versión que coincide con lo comunicado por el promotor y que recoge Rolling Stone.

Entre ellos estaría Robert Kraft, dueño de los New England Patriots y del Gillette Stadium, donde Sheeran tiene previsto actuar. Macklemore asegura que Kraft advirtió a Sheeran de que no podría actuar allí si él seguía en el cartel y que otros propietarios se sumaron al ultimátum.

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El rapero también critica la «habitual postura apolítica» de Sheeran. Aunque sigue describiéndolo como amigo, cuenta que el cantante le dijo que «Free Palestine» y la bandera palestina habían resultado ofensivos para algunas de las personas con las que había hablado. Sheeran, según Macklemore, no quiso abandonar su posición de «no tomo partido».

Macklemore había gritado «Free Palestine» durante sus conciertos, mostrado imágenes de Gaza y cantado ‘Hind’s Hall’. La polémica también salpicó a Pink, que compartió un mensaje de un grupo proisraelí contra él y después aclaró que no estaba pidiendo que fuese silenciado ni apartado de la gira.

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En su comunicado, Macklemore pide además que la conversación vuelva a centrarse en Palestina y en las personas que están sufriendo allí, en lugar de en él o en Sheeran.

La gira de Sheeran seguirá este viernes en Filadelfia. Los teloneros serán Lukas Graham y Aaron Rowe. En redes, artistas como PinkPantheress, Kehlani, Xavier Dolan y Paloma Faith, además de figuras como Greta Thunberg, han mostrado su apoyo a Macklemore.