Lady Gaga ya es Mother Monster: revela a su bebé

Lady Gaga ya es oficialmente Mother Monster. Page Six publica fotos de la artista junto a su primer bebé, que ha tenido con su prometido y, últimamente, co-autor de sus canciones, Michael Polansky. En las imágenes, tomadas en el norte de California, Gaga aparece llevando al recién nacido en un portabebés mientras pasea junto a su prometido.

La llegada del bebé había sido confirmada previamente por Page Six, pero Gaga no había anunciado públicamente que se hubiera convertido en madre. De hecho, la cantante ha mantenido su vida privada especialmente alejada de los focos en los últimos meses, después de terminar en abril su gira ‘Mayhem Ball’.

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Gaga sí había hablado anteriormente de su deseo de ser madre. En una entrevista con The New York Times en marzo de 2025, aseguraba estar «emocionada por ser madre» y explicaba que una de sus mayores preocupaciones era «no imponer a sus futuros hijos una vida que ellos no hubieran elegido». Gaga lleva comprometida con Polansky desde 2024.