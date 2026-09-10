Qué trae la colorida reedición de Spice Girls por su 30º aniversario

Spice Girls habían publicado un teaser anunciando novedades que apuntaban a un relanzamiento de su música, y voilà: llega una nueva caja por su 30º aniversario. Se llama ‘The Singles Collection’ y recupera todos sus sencillos, desde ‘Wannabe‘ hasta esa bajona de single que fue ‘Headlines (Friendship Never Ends)’, con B-sides, remixes raros y material inédito. Se publica de cara a Navidad, el 6 de noviembre, en dos ediciones, una en CD y otra en vinilo.

Y menos mal que hay material inédito, porque sus tres discos tampoco parecían dar para tanto. El principal aliciente de la caja está en las demos nunca publicadas: la edición en CD reúne cuatro, entre ellas ‘Do You Think About Me’, una de las primeras grabaciones de Spice Girls. La edición en vinilo incluye dos de ellas. Para un grupo con una discografía tan acotada, descubrir qué hacían las Spice antes incluso de ‘Wannabe’ parece más interesante que otra recopilación de sus hits.

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También reciben un tratamiento especial ‘Step To Me’ y ‘Tell Me Why’, con discos dedicados en ambas ediciones. ‘Step To Me’ apareció originalmente en 1997 dentro de una campaña de Pepsi. ‘Tell Me Why’ iba a ser el tercer single de ‘Forever’ en 2000, pero aquellos planes fueron cancelados y ahora recibe tratamiento de single 26 años después.

Las dos cajas reproducen las portadas originales de los 14 lanzamientos e incluyen cinco postales coleccionables, una tarjeta numerada, un charm acrílico conmemorativo y un libreto con nuevos mensajes de las cinco Spice Girls. El de la edición de vinilo tendrá 28 páginas y el de CD, 32. Suficientes para hojear mientras piensas en la gira de reunión que NO tendrá lugar.

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