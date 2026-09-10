¿Se te hace la boca ‘Agua’ con lo nuevo de Shakira y Maluma?

Shakira no para quieta y de cara a su residencia en Madrid, las noticias se suceden. Si hace unos días averiguábamos que el espectacular cartel de su paso por España incluirá nombres como Nathy Peluso, Amaia o Guitarricadelafuente, ahora sabemos que también habrá nuevo single.

Se ha anunciado que justo el 17 de septiembre, a tiempo para el inicio de la residencia, que comienza el día 18, saldrá un nuevo tema junto a Maluma. ‘Agua’ tratará de repetir el pelotazo dado en su momento por ‘Chantaje’ -acaso la mejor canción de toda la carrera del colombiano- y tratará de no pasar tan desapercibida como la también reivindicable ‘Trap’. En todo caso, será muy diferente a ambas.

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Por los teasers que ha dejado caer Maluma en Tik Tok, ‘Agua’ será un merengue, basado en la idea de alguien con el que «se te hace la boca agua». Un tema que puede volver a poner a Maluma en el mapa y ser un suma y sigue para Shakira, que este verano ha alcanzado el top 1 Global con ‘Dai Dai’, su tema para el Mundial de fútbol (aunque no en España, donde tuvo que conformarse con el puesto 2).