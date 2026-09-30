Tinashe / Popstar

Canta Tinashe en ‘Empty Stadium’ que «no quiere morir infravalorada». ¿Quién si no Tinashe iba a cantar esa frase? Tinashe tiene todo lo necesario para ser una popstar, pero siempre ha evitado encasillarse a toda costa. R&B, pop, electrónica, club, hip-hop… lleva años devorando géneros. Aquí directamente se llama ‘Popstar’ -un título identitario muy ‘brat‘- y pone sobre la mesa toda su actitud pero también sus inseguridades. En ‘Empty Stadium’ imagina el peor escenario posible para una popstar: llegar al estadio y descubrir que no hay nadie.

Tinashe ha contado en Apple Music que ella misma es el «pegamento» de todas sus canciones. Suena a cliché, pero ‘Popstar’ suena cohesivo pese a su variedad. Las producciones son minimalistas y económicas, con mucha armonía R&B y voces grabadas de forma bastante seca, sin demasiada niebla alrededor. El resultado tiene un sonido muy digital, muy limpio, de disco pensado para escuchar en el ordenador o en el móvil. Las canciones son cortas y las transiciones prácticamente inexistentes, pero el conjunto no se dispersa.

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Tinashe puede cambiar por completo el envoltorio y seguir dando con una melodía memorable, gracias a una capacidad para escribir hooks de R&B realmente brutal. ‘Too Easy’ convierte un mini-banger de ghettotech en una canción tremendamente pegadiza gracias a su coro casi coreado; ‘Melatonin’ juega con una producción acelerada de club y una voz convertida en textura; ‘Pillow Fight’ se apoya en melodías de piano juguetonas. En ‘Popstar’, la variedad de géneros es el género.

‘Sunglasses’, coproducida por Arca, abre el disco con un electro-R&B hipnótico y vanguardista. ‘Too Easy’ tiene una economía extrema, mientras ‘Empty Stadiums’ mezcla drum&bass con cuerdas y ‘Flashbacks’ juega con el contraste entre lo delicado de su instrumental y lo no tan delicado de su parte vocal. ‘Nobody Wanna Dance Anymore’ se va al pop industrial, samplea una colabo olvidada de Lady Gaga y tiene ecos también de Britney Spears. El metatexto de ‘Popstar’ es casi más interesante que su materia artística.

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También hay momentos más clásicos y familiares, pero siempre bien hechos. ‘Crash Out’ recupera su lado ratchet con una producción cristalina y afilada; ‘I’d Rather Be Alone’ es R&B clásico con guitarra rock y una melodía preciosa; ‘Twenty Five Eight’ se mueve por un R&B hipnótico. Es verdad que ‘Flashbacks’ recuerda a FKA twigs y ‘Brainrot’ a Kelela quizá en exceso, pero, aunque las referencias están ahí, como está también Imogen Heap en el corte titular, el centro sigue siendo Tinashe.

Ya ha hecho synthpop, R&B alternativo, pop acústico, electrónica y club, y ‘Songs for You‘ mostraba buena parte de esa libertad. Por eso ‘Popstar’ no supone una ruptura radical con lo anterior. La variedad está más en la combinación y en la rapidez con la que pasa de una cosa a otra, sin que cada cambio de estilo llame especialmente la atención.

Después de los virales de ‘Nasty’ y el remix dance de ‘No Broke Boys’ que duró dos años en listas, Tinashe llega además a ‘Popstar’ tras trabajar con Charli xcx y entrar en el circuito de grandes giras como telonera de Harry Styles. El disco sale con Atlantic Records, así que ya no tiene sentido describirla como una artista independiente. ¿Infravalorada? Debería dejar de serlo ASAP.

‘Heavy Weight’, una canción acústica de aire emo, bonita, vulnerable y melancólica, cierra el álbum. Después de hablar de estadios, fama, sexo y hasta TMZ, Tinashe termina en un lugar mucho más desnudo. Es hermana de ‘Remember When’ y conmueve de misma manera.

‘Popstar’ no es el disco en el que Tinashe descubre una nueva identidad. Hay electrónica noventera, R&B clásico, club, pop industrial y guitarras, pero debajo de todo hay una compositora muy reconocible. Sus voces, sus armonías y su facilidad para disparar hook tras hook mantienen unido el disco. Puede cambiar el género, la producción o la referencia y seguir haciendo canciones que entran a la primera. Breve, digital y directo, ‘Popstar’ suena como un disco hecho por y para esta época.