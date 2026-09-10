Harry Styles anuncia 2 shows en Madrid; Feist, artista invitada

Harry Styles ha anunciado los conciertos de su gira de 2027, que incluyen un par de fechas en España, concretamente en Madrid: serán los días 30 y 31 de julio de 2027 en el Riyadh Air Metropolitano. Y la artista invitada es Feist, nada menos.

Las entradas para los dos conciertos de Harry Styles en Madrid saldrán a la venta general el 14 de septiembre a las 16:00, con preventa AMEX desde las 9:00.

- Publicidad -

De hecho, los artistas invitados de la gira merecen ser comentados aparte, porque son de primer nivel. Ahí están Kylie Minogue tocando en Los Ángeles, Caroline Polachek en París, o esos LCD Soundsystem que tanto han inspirado la era actual de Styles, en Roma.

Y no se acaba ahí: Tinashe estará en Phoenix, Ca7riel & Paco Amoroso en Dallas, The Womack Sisters en Chicago y, nada menos, Tears for Fears en Londres. El resto de artistas invitados incluye a Lainey Wilson, Q Marsden, Getdown Services y Baby Rose.

- Publicidad -

Styles sigue presentando en vivo su último disco, ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally‘, que ha dejado los éxitos ‘Aperture’ y ‘American Girls’.