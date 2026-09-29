La crítica se harta de Taylor Swift, pero… ¿es ‘Cleveland’ tan mala?

Taylor Swift sigue arrasando en las plataformas, pero la crítica cada vez parece tener menos paciencia con ella. ‘The Life of a Showgirl: The Encore’, la reedición con cuatro canciones nuevas, tiene ahora mismo un 39 de media en Metacritic, en rojo, después de recibir un 4 de Pitchfork. La misma publicación había dado un 5,9 al álbum original.

Pitchfork no es el centro del mundo, pero el dato tiene su gracia porque fue una de las publicaciones que más contribuyó a reivindicar la discografía de Swift. Recordemos que puntuó ‘Red‘ con un 9. Ahora dice que ya ni siquiera siente la necesidad de esperar que cada lanzamiento vaya a recuperar a la Taylor de antes. Eso sí, sigue hablando de ella como autora de «uno de los mejores catálogos de composición de canciones de todos los tiempos».

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Las malas notas a «Encore» se han ido sucediendo desde el viernes, con The Telegraph, The Independent y Clash dándole también un 4, Slant un 3 y Paste un 2,5. Variety directamente, titula «Taylor nos está perdiendo». ¡Drama!

El éxito de las canciones, sin embargo, es evidente, al menos, de momento. ‘Patient Zero’ sigue en el número 2 global de Spotify, mientras ‘Cleveland!’ y ‘Babylon’ están en el 11 y el 12. Y precisamente ‘Cleveland!’ se ha convertido en la gran «punching bag» de esta era. La letra es bastante pueril y viene a ser un «podéis odiarme todo lo que queráis, pero yo estoy casada y soy feliz» dirigido a sus haters.

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El viernes, de hecho, en este mismo medio decíamos que ‘Cleveland!’ era la mejor de las cuatro inéditas. Pero después de ver las reacciones, era difícil no pensar si habíamos errado el tiro. Mientras unos se preguntan qué mosca le ha picado a Taylor para elegir ese sonido navideño, otros cuestionan quién demonios puede envidiarla por visitar el estado que acoge… la ciudad de Ohio. El odio parece bastante generalizado, y especialmente en Estados Unidos está desbocado, como es evidente al atender la cadena de reacciones virales que ha generado el tema. El vídeo viral de las dos chicas americanas reaccionando a la canción es ya una fábrica de memes. La reacción del youtuber Swiftologist -que se llama así porque es fan- merece un visionado también, porque el pobre directamente colapsa.

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La paradoja, claro, es que tanta exposición de la canción puede acabar beneficiándole. Es promo gratis. Además, tiene algún defensor. El Sunday Times considera ‘Cleveland!’ la mejor de las cuatro canciones nuevas y en los comentarios de nuestra propia noticia también hay bastantes defensas. Arsa dice «menudo temazo». The Boy la coloca primera en su lista de favoritas. «De acuerdo con Cleveland», comparte Juan Sebastián Rojas Gutiérrez. Polifemo Art afirma «qué bonita es Cleveland». Hay alguna crítica negativa, como la de justagirl?, que comenta que ‘Cleveland!’ le da un «cringe muy fuerte». Pero existe un mundo paralelo en el que esta canción no es considerada la peor que Taylor ha escrito jamás. Después de años diciendo que Taylor se repite, al menos aquí hay un intento de hacer algo diferente, aunque la letra sea difícil de defender.

Hay que matizar y subrayar con rotulador fosforescente que un 39 en Metacritic, aunque es un dato llamativo, no equivale a «la crítica» en su totalidad, porque la web solo recoge una selección de publicaciones. Pero sí deja ver hasta qué punto ha cambiado la recepción de Swift en los últimos años. Sus canciones siguen funcionando a lo grande, pero el consenso crítico nunca había sido tan negativo. Taylor no tiene, esta vez, críticas positivas que compartir en redes, con las tratar que maquillar un poco la negatividad, como hizo durante la promo de su disco anterior. Quizá ahora que ha encontrado el amor, le da -comprensiblemente- todo más igual.

