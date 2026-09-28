‘La bola negra’ ya es el 2º mejor debut de la década en España

‘La bola negra‘ sigue sumando hitos en taquilla. La película de Los Javis ha recaudado 4,7 millones de euros y ha llevado a los cines a 610.000 espectadores en su primer fin de semana, según recoge Espinof. Con estas cifras, se ha convertido en el noveno mejor estreno de una película española de la historia y en el segundo mejor de la década, solo por detrás de ‘Torrente Presidente’.

‘La bola negra’ también ha quedado por delante de ‘Vengadores: Endgame – Encore’, el reestreno de la película de Marvel, que ha recaudado 1,47 millones de euros en España. ‘En el corazón de la bestia’, protagonizada por Brad Pitt, se queda en 1,28 millones.

- Publicidad -

El éxito de ‘La bola negra’ llega después de su paso por festivales como Cannes, Toronto y San Sebastián. La película, inspirada en una obra inacabada de Federico García Lorca, entrelaza tres historias ambientadas en distintos momentos del siglo XX y está protagonizada, entre otros, por Guitarricadelafuente, Carlos González, Miguel Bernardeau y Penélope Cruz.

Espinof señala además que todavía podría seguir creciendo en las próximas semanas, especialmente si consigue varias nominaciones a los Óscar. La película llegará a Estados Unidos el 16 de octubre. Puedes comentar la película, si ya la has visto, en el hilo con SPOILERS de ‘La bola negra’ ya activo en los foros de JENESAISPOP.

- Publicidad -

Mejores estrenos españoles de la década

‘Torrente presidente’ – 6,9 M€

‘La bola negra’ – 4,7 M€

‘Padre no hay más que uno 4’ – 3,30 M€*

‘Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas’ – 2,6 M€

‘Padre no hay más que uno 3’ – 2,5 M€

‘Superlópez’ – 2,2 M€

‘Campeones’ – 1,98 M€

‘Perfectos desconocidos’ – 1,8 M€

‘Padre no hay más que uno 5’ – 1,90 M€

‘Campeonex’ – 1,73 M€

- Publicidad -

Mejores estrenos españoles de la historia

‘Lo imposible’ – 8,98 M€

‘Torrente 4: Lethal Crisis’ – 8,4 M€

‘Ocho apellidos catalanes’ – 8,03 M€

‘Torrente 3: El protector’ – 7,2 M€

‘Torrente presidente’ – 6,9 M€

‘Ágora’ – 5,4 M€

‘El orfanato’ – 5,2 M€

‘La gran aventura de Mortadelo y Filemón’ – 5,1 M€

‘Alatriste’ – 4,5-4,7 M€

‘Un monstruo viene a verme’ – 3,6 M€