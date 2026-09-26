Kylie Minogue resume 20 minutos de hits en la final de la AFL

Mientras tú dormías, en Australia eran las 13:00 y Kylie Minogue se subía al escenario del Melbourne Cricket Ground para convertirse en la gran protagonista musical de la final de la AFL. La australiana ha aprovechado su regreso a casa para repasar algunos de sus mayores éxitos ante miles de espectadores.

La puesta en escena, sin exhibir la espectacularidad grotesca de la Super Bowl americana, no ha escatimado en recursos. Minogue ha empezado con ‘Love at First Sight’ y ha pasado por ‘In Your Eyes’, ‘On a Night Like This’, ‘All the Lovers’, ‘Spinning Around’, ‘Confide in Me’, ‘Slow’, ‘Padam Padam‘ y ‘The Loco-Motion’. También ha recuperado ‘Can’t Get You Out of My Head‘, que ha terminado convertida en una versión del remix de Dom Dolla.

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G Flip, que había abierto el espectáculo con ‘The Worst Person Alive’ y ‘Bed on Fire’, ha vuelto al escenario para acompañar a Minogue en ‘Padam Padam’. También han aparecido el músico William Barton, que ha tocado la guitarra en ‘Confide in Me’, y el propio Dom Dolla al final de ‘Can’t Get You Out of My Head’.

El espectáculo ha incluido un enorme balón de fútbol convertido en bola de discoteca, varios cambios de vestuario, decenas de bailarines y fuegos artificiales. La actuación ha servido además como homenaje a Melbourne, ciudad natal de Minogue, que ha preguntado desde el escenario tanto a los seguidores de los Dockers como a los de los Lions cómo estaban viviendo la final.

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El cartel musical previo al partido lo han completado G Flip y Mike Brady, que ha interpretado el tradicional ‘Up There Cazaly’. En el caso de Minogue, el repertorio ha funcionado como un repaso bastante completo de su carrera, desde ‘The Loco-Motion’ hasta ‘Padam Padam’, pasando por algunos de sus mayores éxitos de los 80, 90, 2000 y 2010.

