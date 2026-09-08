Kylie tendrá su propia «Super Bowl» en la gran final australiana

Hoy se cumplen 25 años de ‘Can’t Get You Out of My Head’, el gran clásico de Kylie Minogue, y la australiana tiene otra celebración a la altura a la vuelta de la esquina: su propia Super Bowl.

El próximo 26 de septiembre, Kylie encabezará el Telstra Pre-Game Entertainment de la final de la AFL, el equivalente australiano a la gran final de fútbol americano. Actuará en el Melbourne Cricket Ground (MCG), ante cerca de 100.000 espectadores y millones más a través de la televisión.

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La actuación tendrá una duración de 20 minutos y será una producción especialmente ambiciosa, con bailarines, escenografía, efectos visuales y una puesta en escena diseñada específicamente para el MCG. La AFL asegura que será uno de los mayores montajes de entretenimiento previo realizados para la final.

Para Kylie, nacida en Melbourne, la cita tiene además un componente especialmente emotivo. La final de la AFL es uno de los acontecimientos deportivos más importantes de Australia y su actuación supone el regreso de una de sus mayores estrellas al gran escenario de su país.

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Todavía no se ha anunciado el repertorio, pero resulta difícil imaginar una celebración de Kylie en 2026 sin ‘Can’t Get You Out of My Head’, precisamente cuando el tema que popularizó aquel inolvidable «la-la-la» cumple un cuarto de siglo.