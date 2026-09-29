Amaia pide a Pedro Sánchez un «decreto Maricarmen»

Amaia ha estado este lunes en los Premios Vanguardia de Barcelona para recoger un galardón. En concreto le tocaba el Premio Revelación / Talento Joven, mientras el Premio a toda una Trayectoria era para Serrat o el In Memoriam, para Montserrat Caballé.

Era Pedro Sánchez quien le hacía entrega del premio, pero la noticia es lo que se ha llevado de vuelta él. Amaia, que ya conocía al presidente del gobierno de un Primavera Sound, le ha hecho entrega de un pequeño cartel enmarcado en el que podía leerse «decreto Maricarmen». Ambos han posado con él, en referencia al caso de la pensionista de 87 años a la que se ha echado de su casa, después de décadas pagando el alquiler. Los propietarios, la empresa Urbagestión, le pedían pagar un alquiler que superaba el total de su pensión.

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En este acto, el presidente del gobierno ha pedido a las fuerzas parlamentarias un esfuerzo para sacar adelante un nuevo decreto: “Patriotismo es evitar que una mujer de 87 años que ha pagado su alquiler durante 70 años acabe en la calle”.

Mientras miles de personas continúan acampadas en Sol para exigir mejoras en materia de vivienda, acordes al artículo 47 de la Constitución, el Consejo de Ministros trata de acordar el nuevo decreto. Posteriormente, ha de ser validado en el Congreso por fuerzas de derechas como Junts, que suele votar con PP y VOX en materia de vivienda, y de izquierdas, como Sumar, Podemos, Bildu o BNG.

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Por otro lado, y dada la presión social, Urbagestión acaba de alcanzar un acuerdo con Maricarmen para que esta pueda volver a su hogar en los próximos días. No obstante, la acampada en Sol continuará a la espera del decreto que se presente en el Consejo de Ministros.