Imposible quedarse dormido con Tinashe y su ‘Melatonin’

Tinashe continúa con el rollout de su próximo disco, ‘Popstar’, temazo tras temazo. Después del R&B club de ‘Crash Out’ y el ghettotech de ‘Too Easy’, la artista estadounidense nos lleva de vuelta al caos de la noche con la caótica ‘Melatonin’. No hay que dejarse llevar por el título, porque el tema es de todo menos un remedio para el sueño. Es la Canción del Día.

‘Melatonin’ nos sitúa desde el principio en la pista de baile, como justo al comienzo de una sesión, dejando claro que de la repetición también se puede sacar oro. Este es el mayor valor del tema. Tinashe se vale de solamente cuatro frases durante la mayor parte de la canción, pero mantiene fresca la experiencia introduciendo nuevos breaks, chopeos y una parte central que es puro ear candy.

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Tinashe plasma en el tema lo que siempre hemos sabido: lo infravalorada que está. No se cansa de repetir lo «melatonina» que es la gente, ignorándola durante años. El hecho de que esté en su mejor momento se traduce en la música, entregándonos algunas de las canciones más originales de su carrera. Así, justo en el drop de la canción, esta cambia completamente, llevándonos del tecno futurista al hyperpop más melódico: «¿Me estás tomando el pelo? Espero que sepas que soy lo que pediste», canta. Solo desearíamos que durase más.

‘Melatonin’ no para de subir y subir, culminando en un finalazo lleno de nuevas texturas y estilos cercanos al tecno y el EDM. Es un homenaje a la noche en toda regla, representado a la perfección por el audio de TikTok que Tinashe cuela en mitad de la canción: «¿Por qué lloras? No quiero dejar de ir de fiesta nunca, me encanta esta mierda».