Julia Jacklin / The Gem

Julia Jacklin quiere que la quieran, pero también que la dejen en paz. Su cuarto álbum explora con mayor profundidad si cabe esta dicotomía, presente en todos sus trabajos. En ‘Head Alone’, una de las canciones más potentes de su disco ‘Crushing’, la cantautora australiana reivindicaba su espacio en una relación en un estribillo en el que elevaba la voz al cantar “no quiero que me toquen todo el tiempo / levanto mi cuerpo para que sea mío”. En ‘I Was Neon’, de su anterior trabajo ‘PRE PLEASURE’, se preguntaba con temor “¿Voy a perderme de nuevo? / Me gusta bastante la persona que soy”.

Estos son solo dos ejemplos sobre un tema que siempre ha preocupado a la cantante. ¿Cómo hacer que en una relación las líneas fronterizas entre una persona y otra no se desdibujen? ¿Cómo mantenerse independiente sin sucumbir a una devastadora soledad? ‘The Gem’ indaga nuevamente en estas preguntas con la habitual capacidad de Jacklin para hacer con ellas pequeños himnos indie-rock tan pegadizos como profundos.

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‘Brand New’ es, como indica su título, un intento de hacer borrón y cuenta nueva. Tras una experiencia dolorosa, Jacklin hace el ejercicio de fingir haberse olvidado de todo para volver a empezar. “Soy libre ahora, déjame ser completamente nueva”, repite como un mantra sobre un patrón de batería y una línea de bajo. La reinvención que busca la cantante no solo está en la letra, sino también en lo musical, donde deja a un lado su estilo confesional y apuesta por una producción más atmosférica y abstracta. Entre la tensión generada por la instrumentación y la repetición de la misma frase, irrumpe una guitarra acústica con regusto country.

Tras esta introducción, Jacklin regresa a lugares más conocidos con piezas que se asientan en su familiar indie-rock guitarrero como ‘God Sometimes’ o ‘If I Had the Hand of God’, sugerentemente secuenciadas una tras otra. Si en la primera aboga por la proactividad para cambiar su destino, en la segunda asume apesadumbrada que hay ciertas cosas que simplemente hay que aceptar. De nuevo vuelve a surgir el tema de la pérdida de la libertad, aunque esta vez no viene de una relación amorosa, sino que está provocada por su propia carrera musical, exitosa pero a veces insatisfactoria, con la que siente que no puede parar ni un segundo para no caer en el olvido: “¿Permanecerá el círculo sin romperse si me alejo por un tiempo? / ¿Qué tipo de vida es esta? / Después del concierto / te conviertes en un esbozo para todos los que conoces”.

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‘The Hardest Thing’ se sustenta en unos luminosos riffs que recuerdan al pop rock de los 90 y donde retrata un momento de duda en una relación: “Lo más difícil de hacer es creerte cuando dices te quiero / Lo más difícil de hacer es quedarse intentando convencerte”. En una senda similar, ‘Get Away From Me (I Think I’ll Love You Soon)’ supone la producción más animada y pegadiza del proyecto, donde Jacklin expone su deseo de estar con alguien y sentirse querida pese a su propia naturaleza, que se resiste a dejarse llevar.

El ritmo cambia en baladas como ‘You Turned On the Tap’ o la emocionante ‘Angel Vision’, en la que la temática principal del álbum se mantiene (“¿Cómo sentirme libre con alguien vigilándome?”) y la poderosa voz de la cantante brilla con fuerza en el minimalismo de la composición, con apenas unos punteos de guitarra y unas armonías vocales.

‘The Gem’ culmina con dos grandes composiciones. ‘Walk On Me’ es el momento más emocional del álbum, en el que Jacklin comienza narrando con pausa la soledad que siente en una relación. Progresivamente, la producción va introduciendo elementos hasta llegar a un clímax épico en el que desahogar la frustración. Mientras que ‘I Wish’, junto al dúo The Maes, pone fin al álbum con una balada folk donde la voz de la artista alcanza una gran expresividad, haciendo que entre la melancólica melodía se cuele un rayo de esperanza. “Los días se volvían negros / no creía que la luz fuera a volver / hasta que lo hizo, poco a poco”, canta subiendo una octava. Y en ese breve instante, toda la oscuridad del disco se resquebraja.