‘Too Easy’ de Tinashe lo pone «demasiado fácil»

Entre las artistas que este viernes han publicado nuevo material, marcando su regreso discográfico, se encuentra Tinashe. La estrella del R&B protagoniza un comeback muy esperado después del éxito viral de ‘Nasty’ y, sobre todo, del fenómeno veraniego de ‘No Broke Boys’, que en su remix dance con Disco Lines no ha abandonado las listas en un año y ahí sigue, sumando ya más de 760 millones de reproducciones solo en Spotify, cifra que está a punto de rebasar la de ‘2 On’, su mayor éxito hasta la fecha.

No es muy atractiva la idea de que el mayor éxito de la carrera de Tinashe sea un remix dance, teniendo en cuenta el sofisticado gusto de sus producciones más R&B y de sus colaboraciones: recordemos que Vladislav Delay, nada menos, produjo ‘Gravity’.

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El single que marca el regreso de Tinashe, ‘Too Easy’, vuelve a proponer un sonido potencialmente visionario al aferrarse al ghettotech, un estilo de música electrónica originario de Detroit en los años 90. Tinashe utiliza una base llena de potentes percusiones y ritmos mecanizados para transmitir su bravuconería habitual y, en frases como “I feel like a celebrity / If you’re mad, then go to therapy” o “I know that I’m a superstar / And they hate to see I’ve come so far”, reivindica su posición en la industria a la vez que afronta a sus haters.

Lo llamativo de ‘Too Easy’ es su duración, ya que es un tema que no llega a los dos minutos. Compuesto por estrofas recitadas o casi rapeadas, versos melódicos y un estribillo que deja espacio a la base rítmica y al gancho “la la la”, es un tema que busca enganchar rápidamente y que termina antes de que te des cuenta.

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El valor de ‘Too Easy’ está en su apuesta por fusionar el tecno de Detroit con el R&B, y también en su sucesión de ganchos pop en un tramo de tiempo muy breve. Pero quizá los hooks no son tan efectivos en esta ocasión, y la pieza en general transmite cierta frialdad, lejos de la calidad de ‘Cash Race’ -uno de sus grandes clásicos perdidos- y ni mucho menos de la contundente producción de ‘Die a Little Bit’. ‘Too Easy’ quizá lo pone “demasiado fácil”, y no para bien.

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No tenéis ni idea, es un temazo Ver resultados