Tinashe sigue en la fiesta de pijamas en ‘Pillow Fight’

Tinashe firma el Disco de la Semana con ‘Popstar’, un nuevo largo que sucede a sus minidiscos de 2023 y 2024. ‘Popstar’ es su primer lanzamiento vinculado a un major, Atlantic, en 8 años, y afronta las mejores ventas iniciales de su carrera en Estados Unidos, gracias probablemente a la buena distribución con la que está contando el disco esta vez, así como a los virales de ‘Nasty‘ y después el prolongado éxito del remix de ‘No Broke Boys’.

De ‘Popstar’ hemos conocido el ghettotech tiktokero de ‘Too Easy’, la electrónica de ‘Melatonin‘ y otros singles más en la onda R&B clásica de Tinashe como ‘Crash Out’. En esa línea se sitúa la Canción del Día de hoy, ‘Pillow Fight’.

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Temas como ‘Cash Race’ serán siempre grandes singles perdidos de Tinashe. ‘Pillow Fight’ merecería mayor atención también. Tinashe ofrece gancho tras gancho en este corte R&B-pop mientras Ricky Reed y otros productores, entre ellos la propia Tinashe, visten su voz con beats R&B muy ‘Damita Jo’ y goteos de piano, mientras Tinashe le pone toda la actitud.

Las estrofas y el bridge se apoyan en melodías bastante pegadizas, mientras que el estribillo cambia el registro por un fraseo medio rapeado, con ecos a ‘7 rings’ de Ariana Grande. Los hooks «On sight, you’re what I like-like / I’ll take you to the bed, I’ll get you right-right» y «I like to tussle, I wanna wrestle / Undress ya, let’s make a mess, yeah» fabrican un estribillo que conquista con poco.

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La fiesta de pijamas de ‘Pillow Fight’ es por supuesto sexual, también muy divertida, y el concepto recuerda a aquella que Tinashe ya acudió hace años, junto a Britney Spears, en ‘Slumber Party’.

