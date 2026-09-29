Tinashe sigue en la fiesta de pijamas en ‘Pillow Fight’

Tinashe firma el Disco de la Semana con ‘Popstar’, un nuevo largo que sucede a sus minidiscos de 2023 y 2024. ‘Popstar’ es su primer lanzamiento vinculado a un major, Atlantic, en 8 años, y afronta las mejores ventas iniciales de su carrera en Estados Unidos, gracias probablemente a la buena distribución con la que está contando el disco esta vez, así como a los virales de ‘Nasty‘ y después el prolongado éxito del remix de ‘No Broke Boys’.
De ‘Popstar’ hemos conocido el ghettotech tiktokero de ‘Too Easy’, la electrónica de ‘Melatonin‘ y otros singles más en la onda R&B clásica de Tinashe como ‘Crash Out’. En esa línea se sitúa la Canción del Día de hoy, ‘Pillow Fight’.
Temas como ‘Cash Race’ serán siempre grandes singles perdidos de Tinashe. ‘Pillow Fight’ merecería mayor atención también. Tinashe ofrece gancho tras gancho en este corte R&B-pop mientras Ricky Reed y otros productores, entre ellos la propia Tinashe, visten su voz con beats R&B muy ‘Damita Jo’ y goteos de piano, mientras Tinashe le pone toda la actitud.
Las estrofas y el bridge se apoyan en melodías bastante pegadizas, mientras que el estribillo cambia el registro por un fraseo medio rapeado, con ecos a ‘7 rings’ de Ariana Grande. Los hooks «On sight, you’re what I like-like / I’ll take you to the bed, I’ll get you right-right» y «I like to tussle, I wanna wrestle / Undress ya, let’s make a mess, yeah» fabrican un estribillo que conquista con poco.
La fiesta de pijamas de ‘Pillow Fight’ es por supuesto sexual, también muy divertida, y el concepto recuerda a aquella que Tinashe ya acudió hace años, junto a Britney Spears, en ‘Slumber Party’.