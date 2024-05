‘Nasty’ de Tinashe merece ser más que un microviral

Tinashe está viviendo un pequeño momento viral gracias a TikTok. Alguien ha asociado ‘Nasty’ a un vídeo de dos personas bailando una coreografía, con el fundido de un plano a otro más chanante que se recuerda, y el tema ha echado a correr. ‘Nasty’ está obteniendo a día de hoy sus mejores streamings, tras su estreno el pasado mes de abril, y ya se ha colado entre los 20 temas más virales de Estados Unidos en Spotify.

Otros medios se están haciendo eco también del microviral de Tinashe, que debería ir más allá y hacer crossover a las listas reales de éxitos: ‘Nasty’ merece ser una de las canciones del verano.

‘Nasty’ es un corte de R&B en el estilo de Tinashe, y sus ganchos son varios. Está el martilleo de la frase «I’ve been a nasty girl, nasty», el estribillo melódico «if you keep up with me», el bajo tipo marcado de teléfono de la base instrumental, tan propia del neo-soul o, por supuesto, las barras de Tinashe hablando de ir sin bragas en el asiento del coche, entre otras cosas.

El videoclip de ‘Nasty’ hace ganar enteros a la canción combinando coreografía marca de la casa con una estética sci-fi inspirada en ‘Mad Max’ y la presencia de drones.

‘Nasty’ es el primer adelanto del próximo minidisco de Tinashe, ‘BB/ANG3L pt.2: Quantum Baby’. Es la segunda parte de su trabajo anterior, ‘BB/ANG3L‘, el que contiene temas destacados como ‘Talk to Me Nice’ o ‘Tightrope‘.

Shoutout to whoever first put nasty over this video that made it become a viral meme and gave tinashe her moment. YOU’RE SO REAL ! Anyways, KEEP STREAMING NASTY https://t.co/Qksh3X6Hdm pic.twitter.com/7SYKDPncZ1

— kaysey (@gwskays) May 14, 2024