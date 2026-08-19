‘Dai Dai’ se queda sin número 1 en España

Quevedo mantiene el número 1 y el número 2 en España con Elvis Crespo y Nueva Línea, respectivamente. ‘La Graciosa’ es triple platino y ‘Al golpito’, doble platino. Ambos temas han terminado incluso opacando los que fueron los primeros sencillos del álbum de Quevedo: ‘Ni borracho’ está en el puesto 11 (doble platino) y ‘Scandic’ baja ya al número 34 (platino).

El «Huracán Baifo» ha impedido así que ‘Dai Dai’ de Shakira y Burna Boy haya podido llegar al número 1 oficial en España, pese a la promo que le ha regalado el Mundial, además ganado por nuestro país.

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La canción se mantiene en el número 3, certificada como platino, tras haber sido número 2, por lo que es uno de los grandes éxitos del verano. Como tal, será muy celebrada en los próximos conciertos del Estadio Shakira. Pero claramente la encontramos ya retrocediendo: hoy en Spotify España cae al puesto 14.

Algo parecido ha pasado en UK, donde ‘Dai Dai’ ha quedado en el número 2 contenida por el dúo de Olivia Dean y Sam Fender, que está batiendo récords. Eso sí, Shakira puede estar contenta porque su tema con Burna Boy sí ha sido número 1 del Global de Spotify hasta un total de 35 días, que parecen haber llegado a su fin por el empuje de… ‘Loser’ de Tame Impala.

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Volviendo a España, la entrada más fuerte es la de ‘Zizi’ de Ozuna con Omar Courtz, que llega al puesto 15. La próxima semana aspira a subir al top 10. Hay 7 entradas del álbum de Karol G que ya hemos comentado en el análisis de la lista de álbumes (a destacar ‘Bby Wow’ en el número 30). Y finalmente encontramos 2 entradas más en puestos muy modestos: ‘Spicy’ de Fronti, Brytiago y Myke Towers en el 90; y ‘Mentira’ de Ryan Castro y Feid en el número 98.





