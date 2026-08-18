Karol G no puede con Quevedo ni Stray Kids en España

Quevedo recupera el número 1 de álbumes en España una vez más, cuando ya van 3 platinos en 4 meses para el notable ‘El Baifo’.

Karol G tiene que conformarse con el número 3 con su nuevo disco ‘No me arrepiento de sentir tanto‘. Este no cuenta con ediciones físicas, pero eso no fue impedimento para que sus anteriores entregas lograran la primera plaza. De hecho, ‘Tropicoqueta’ continúa en el número 15 más de un año después de su edición.

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La colombiana sitúa 7 canciones en el top 100 de singles español, pero ninguna llega demasiado lejos. De hecho, ninguna se sitúa por encima de ‘Si antes te hubiera conocido’, que tras 2 años, continúa en el número 29. La que más cerca ha quedado ha sido su colaboración con Judeline y rusowsky:

30 (E) Bby wow, con Judeline y rusowsky

32 (32) Matadora

62 (E) Ahí, con Drake

71 (E) Te llevas to

88 (E) Bebiendo lágrimas

93 (E) Con quién andará

97 (E) For U My Lova

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Karol G ha quedado en el puesto 3 porque la banda de k-pop Stray Kids logra llegar a ser número 2 con ‘This & That’. El EP es número 1 del Billboard 200, también en Francia, Holanda o Austria, número 2 en Alemania, y tan solo número 80 en Reino Unido.

El resto de entradas en España se completa con ‘Chuck Timely & The Hourglass’ de Role Model (puesto 55), ‘Tanzneid’ de Electric Callboy (68) y ‘Mi Carpe Diem’ de De La Rose (76).

También hay que hablar de las reediciones de Kylie: ‘Light Years’ entra en el 64 y la de ‘X’ en el 69.



