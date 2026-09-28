España da a ‘Bass Persuades’ de Miley uno de sus mejores datos

El nuevo disco de Miley Cyrus, ‘Bass Persuades‘, no tiene pinta de funcionar demasiado bien en las listas. En Reino Unido ha quedado fuera del top 10, entrando en el puesto 13, y el álbum tampoco ha logrado el top 1 en Australia (top 2), Alemania (4), Holanda (7), Italia (10), Suecia (24) o Noruega (35).

A falta de que se confirme si el álbum es número 1 o número 2 en Estados Unidos, en todo caso con una cifra de ventas bastante baja (unas 60.000 copias), España puede presumir de dar a ‘Bass Persuades’ uno de sus mejores datos internacionales. El álbum es top 3 en nuestro país, solo por detrás de Quevedo y de Pablo López, que llega al número 2 con su álbum ‘El cuatro’. Además, Miley es número 1 en la tabla de vinilos.

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Otra entrada destacada es la de Feid, que llega al número 12 con ‘El Green Print: la saga’. Shakira protagoniza la subida más fuerte con ‘Las mujeres ya no lloran’, pasando del puesto 52 al puesto 27 coincidiendo con la residencia del Estadio Shakira en España.

En el puesto 30 entra ‘Cursum Perficio’ de Anthrax; en el 42 ‘Qué pides tú’ de Alex Ubago; y finalmente en el 81 ‘Day and Night’ de Carly Rae Jepsen, nuestro último Disco de la Semana. Carly es top 86 en UK, mientras sí logra hacerse con un puesto 45 en Alemania o un top 31 en Australia.

