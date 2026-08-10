‘Loser’ también triunfa: Tame Impala y la inversión de ‘Deadbeat’

Cuando Tame Impala lanzó ‘Dracula’ hace poco menos de un año, parecía claro que Kevin Parker proponía un himno para Halloween. Lo que pocos vieron venir es que acabaría convirtiéndose en uno de los mayores éxitos del último año a nivel global. Especialmente en Estados Unidos, donde la noticia ya dejó de ser que Tame Impala entrara en el Billboard Hot 100 por primera vez para pasar a ser que ‘Dracula’ había irrumpido en el top 5. Gracias al remix con Jennie, eso sí, pero la canción es la misma.

En números de Spotify, el remix de ‘Dracula’ con Jennie va por 459 millones de streams, mientras que el tema original lleva 537 millones. Casi la misma cantidad, y ambos figuran dentro del top 200 global de Spotify. En España, para que se entienda el alcance de la canción, ‘Dracula’ con Jennie ha sido número 1 en Los 40.

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Y el éxito de ‘Deadbeat’ no acaba ahí, porque Tame Impala se acaba de anotar otro macrohit gracias a un tema que salió antes. ‘Loser’, el tema más guitarrero del disco, también se ha convertido en un hit. Lo ha hecho gracias a su destacado uso en la superproducción ‘Spider-Man: Brand New Day’: ha subido al top 10 de Spotify en Estados Unidos y está a punto de irrumpir en el top 10 global. Ahora mismo es top 11.

El impacto de la película es tal que ‘Spider-Man: Brand New Day’ sigue arrasando en taquilla y ya apunta a los 2.000 millones de dólares: Sony y el UCM baten récords, así que no extraña que ‘Loser’ se haya pegado a tanta gente que la está descubriendo al ver la película.

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A pesar de las tibias críticas a ‘Deadbeat’, un disco que en JENESAISPOP sí reivindicamos y elegimos entre los mejores del año pasado, el sexto disco de Tame Impala se está convirtiendo en el más fructífero de toda su carrera en cuanto a hits. ‘The Less I Know the Better’, su mayor éxito, se coció a fuego lento con los años, pero ‘Dracula’ y ‘Loser’ solo han necesitado uno. Es posible que, en poco tiempo, las cifras de las dos versiones de ‘Dracula’ superen las de ‘The Less I Know the Better’ en las plataformas de streaming. Aunque será difícil, porque esta última también sigue entre las canciones más escuchadas actualmente.

El éxito de ‘Deadbeat’ ha convertido el disco de Tame Impala en un serio candidato a la nominación a Álbum del Año en los Grammy, según informa Hits Daily Double. La base es, evidentemente, el éxito de ‘Dracula’ y ‘Loser’, pero también debería serlo la calidad de canciones como ‘My Old Ways’ o ‘End of Summer’. Si tenemos que adivinar cuál será el próximo hit, apostaríamos por ‘Afterthought’.



