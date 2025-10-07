Ya era hora de que Tame Impala entrase en el Hot 100

Parece mentira, pero Tame Impala acaba de entrar por primera vez en su carrera en el Billboard Hot 100. Lo ha hecho con su último sencillo, ‘Dracula’, una psicodélica pieza de rock alternativo con toques de electrónica. El hecho de que una canción de estas características ocupe un puesto tan alto como el número 55 de la lista es raro, pero es todavía más extraño que haya ocurrido a estas alturas de la carrera de Kevin Parker.

‘Dracula’ se encuentra justo entre ‘WILDFLOWER’ de Billie Eilish (#54) y ‘Gorgeous’ de Doja Cat (#56). El resto de la lista está formado por bops de pop, demasiadas canciones de country y algunas rarezas que se podrían acercar al carácter alternativo de Tame Impala y que se cuentan con los dedos de una mano.

Ahí está ‘MUTT’ de Leon Thomas, que sorprende estando a las puertas del top 10 con un R&B alternativo lanzado hace un año. Por supuesto, obra de TikTok. Más abajo en la lista encontramos ‘Sugar On My Tongue’ de Tyler, the Creator, cuyo groove noventero ocupa el puesto 46.

En el número 69 está la nueva ‘Ninja’ de Young Thug, que tan solo escuchando los primeros segundos ya se entiende claramente por qué es tan viral. En el puesto 70, el corrido de ‘Marlboro Rojo’ destaca como la única representación del género en la lista, mientras que ‘Let Down’ de Radiohead en el número 91 se lleva la palma si hablamos de música alternativa en el Hot 100.

Es por ello que tiene todavía más mérito que Parker haya conseguido un puesto a mitad de tabla con una canción que, en principio, no suena tan especial en el contexto de su discografía. ‘Currents’ llegó al número 4 del Billboard 200 y representa el primer ejemplo del sonido Tame Impala que conocemos hoy en día.

Ahí está ‘The Less I Know The Better’, con más de 2 mil millones de escuchas, o ‘Let It Happen’, acercándose a los 800 millones. Ninguna llegó a entrar en el top en su momento. Por no hablar de ‘New Person, Same Old Mistakes’, que fue versionada por Rihanna tan solo un año después. Ni siquiera el efecto contagio sirvió para ello. ‘The Slow Rush’ mejoró la marca llegando al tercer puesto, pero el resultado en la lista de hits fue el mismo. Entonces, ¿por qué ahora sí?

‘Loser’, el segundo adelante de ‘Deadbeat’, suena como una especie de refrito de todo lo que venía haciendo Parker. Por otro lado, la extensa ‘End Of Summer’ encuentra al artista australiano experimentando con el house. ‘Dracula’, sin embargo, consigue ese ‘sweet spot’ entre estos dos sonidos. Aun así, no hay ningún trend de TikTok lo suficientemente significativo como para elevar tanto su presencia en la lista. ¿Podría ser el principio de la era más comercial de Tame Impala?

Tame Impala presentará su nuevo disco el 7 de abril en el Movistar Arena de Madrid y el 8 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona. JENESAISPOP es medio oficial.