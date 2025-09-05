Tame Impala anuncia ‘Deadbeat’, su álbum pospaternidad

Cinco años después de ‘The Slow Rush’, Kevin Parker es padre y Tame Impala está a punto de lanzar su quinto álbum. De ahí que ‘Deadbeat’, disponible el próximo 17 de octubre, exhiba la portada más personal de la discografía del australiano.

Después de la epopeya techno de ‘End of Summer’, Parker vuelve al rock alternativo y psicodélico por excelencia de Tame Impala con ‘Loser’. «Te lo tenía que decir, es ahora o nunca», canta Parker en las primeras líneas. Tanto este como el anterior single formarán parte de ‘Deadbeat’, compuesto por otras 10 canciones.

Según la nota de prensa, las canciones del nuevo disco están construidas con «espontaneidad» y «repletas de una energía revitalizada por la experimentación». Aunque se ve claro en ‘End Of Summer’ y no tanto en ‘Loser’, ‘Deadbeat’ está principalmente inspirado por la cultura «bush doof», las raves australianas por antonomasia.

El vídeo de ‘Loser’ también ha hecho ruido entre los fans del australiano al ser protagonizado por Joe Keery, actor de ‘Stranger Things‘ y artista bajo el nombre de Djo. El clip comienza con el protagonista siendo abandonado por su novia y procede a hacer todo lo que haría un verdadero «perdedor», como robar un mechero o recoger la colilla de una chica que le ha gustado.