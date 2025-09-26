Tame Impala anuncia grandes conciertos en España; JNSP, medio oficial

Tame Impala ha compartido las fechas de la gira europea de ‘Deadbeat‘, su quinto disco. España es uno de los países afortunados: Kevin Parker presentará ‘Deadbeat’ el 7 de abril en el Movistar Arena de Madrid y el 8 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona. JENESAISPOP es medio oficial.

Las entradas se pondrán a la venta en Fever a partir del 3 de octubre a las 10 horas para ambos conciertos. Además, se ha habilitado una preventa para fans a través de la web de Tame Impala.

‘Deadbeat’ se publica el 17 de octubre. Incluye el single tecno de 7 minutos ‘End of Summer‘, así como los más reconocibles ‘Loser’ y ‘Dracula’.

Si ‘Loser’ recuperaba la psicodelia guitarrera de los primeros álbumes de Tame Impala, ‘Dracula’ apunta a la sofisticación bailable de ‘The Less I Know the Better‘ o ‘Borderline‘. Como mínimo, la melodía es igual de instantánea y pegadiza.

Como pensada para Halloween, que se acerca, ‘Dracula’ habla de un amor disfrutado «en la oscuridad» de la noche y la producción disco-house incluye campanas y otros efectos halloweenescos. ¿Ha podido ser Kim Petras una influencia? Parker es Dracula, claro, porque «huye de la luz» para refugiarse en los brazos de la persona amada. En su papel de fugitivo, compara su carisma con el del «puto Pablo Escobar»… solo para incordiar a sus amigos: «Shut up, Kevin, just get in the car», le contestan.

‘Dracula’ está presumiblemente dedicada a Sophie Lawrence, esposa de Kevin Parker y madre de su hija, Peach, nacida en 2022 y que aparece en la portada de ‘Deadbeat’, sujetada por el australiano, en una tierna imagen diseñada en blanco y negro.

