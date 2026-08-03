Sam Fender y Olivia Dean hacen historia en las listas británicas

Sam Fender y Olivia Dean han conseguido que su single ‘Rein Me In’ se convierta en el número 1 más longevo de las listas del Reino Unido, manteniéndose en el puesto durante 19 semanas seguidas. El récord llevaba 73 años invicto, con ‘I Believe’ de Frankie Laines cumpliendo 18 semanas en el top 1 allá por 1953.

La canción originalmente fue lanzada como parte del disco ‘People Watching’ de Fender en febrero de 2025, pero la versión con Olivia Dean no llegó hasta junio del mismo año. No fue un hit instantáneo. No fue hasta febrero de 2026 cuando llegó a lo más altos de las listas. Después de ganar el premio BRIT a Canción del Año, ya no se movió de allí.

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‘Rein Me In’ es un bonito tema de pop rock hímnico sobre «cagarla» cuando tienes el corazón roto. Así, Olivia y Sam le piden a sus amigos constantemente que no les «frenen» en su deseo de perder el control. Sobre el récord conseguido, Fender declaró que estaba «completamente sin palabras» cuando se enteró de la noticia.