Sam Fender, superventas de Reino Unido, gana el Mercury Prize

Sam Fender ha ganado el Mercury Prize con su tercer disco, ‘People Watching’, durante la ceremonia de esta noche celebrada en Newcastle, lugar de nacimiento de Fender. El jurado de Mercury Prize ha decidido premiar esta vez no a una banda alternativa o de nicho, como recientemente English Teacher en 2024 o Ezra’s Collective en 2023, sino a un de los mayores superventas actuales de Reino Unido. Las ventas de ‘People Watching’ se estiman en 120.000 copias a octubre de 2025: es el álbum físico más popular del año en las islas y también ostenta el récord del vinilo más vendido durante su primera semana por un artista británico en el siglo XXI.

‘People Watching’, publicado el pasado mes de febrero, entró directo al número 1 en la lista de álbumes de Reino Unido, marcando la mejor primera semana para un artista británico desde nada menos que ‘Harry’s House‘ de Harry Styles en 2022. La última vez que un disco tan exitoso ganó el Mercury fue probablemente el debut de Arctic Monkeys en 2006.

‘People Watching’, por otro lado, es un trabajo co-producido por Adam Granduciel, líder de la banda de guitarras estadounidense The War on Drugs.

Fender, que tiene 31 años, ha sido una de las figuras británicas más activas en la denuncia contra el genocidio de Gaza: este mismo año llegaba a aparecer junto a Greta Thunberg en un concierto.

‘People Watching’ competía en el Mercury de este año con discos destacados como ‘Romance‘ de Fontaines D.C., ‘Eusexua‘ de FKA twigs, ‘More‘ de Pulp, ‘Fancy That!‘ de PinkPantheress o ‘The Clearing‘ de Wolf Alice. En su discurso de agradecimiento

CMAT – ‘Euro-Country’

Emma-Jean Thackray – ‘Weirdo’

FKA Twigs – ‘Eusexua’

Fontaines D.C. – ‘Romance’

Jacob Alon – ‘In Limerence’

Joe Webb – ‘Hamstrings & Hurricanes’

Martin Carthy – ‘Transform Me Then Into A Fish’

Pa Salieu – ‘Afrikan Alien’

PinkPantheress – ‘Fancy That’

Pulp – ‘More’

Sam Fender – ‘People Watching’

Wolf Alice – ‘The Clearing’





