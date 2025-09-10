FKA twigs, Fontaines DC, CMAT… a por el Mercury Prize 2025

Mercury Prize sigue siendo uno de los premios más prestigiosos del mundo. Pueden presumir de haber premiado en más de 30 años de historia a lo mejor de lo mejor de la música británica, de PJ Harvey a The xx, pasando por Portishead, ANHONI o Little Simz.
Últimamente, eso sí, han optado por hacerse los raros, escogiendo en 2024 ‘This Could Be Texas’ de English Teacher por encima de ‘Brat’: o a Ezra Collective en 2023 por encima de Raye o Shygirl. ¿Cuál será el caso de este año?
De momento conocemos la lista de nominados, que incluye grandes obras maestras como las publicadas en los últimos 12 meses por gente como FKA twigs y Fontaines DC; y álbumes tan recientes como los de CMAT, Wolf Alice o Pinkpantheress. Ya sabéis que la cosa va de septiembre a septiembre, por lo que cuenta el otoño pasado, y a la vez este verano.
Entre los nombres míticos, el de Pulp con su primer álbum en 24 años, ‘More‘. Entre los nombres más populares, el de Sam Fender.
NME reporta que las quejas por ausencias se están centrando en Geordie Greep y Laura Marling, momento que aprovecho para reivindicar una vez más esa maravilla llamada ‘Patterns in Repeat‘. Entre los ausentes, también hay que destacar a Kae Tempest y a Wet Leg. Os dejamos con los 12 nominados. El ganador se conocerá el 16 de octubre.
CMAT – ‘Euro-Country’
Emma-Jean Thackray – ‘Weirdo’
FKA Twigs – ‘Eusexua’
Fontaines D.C. – ‘Romance’
Jacob Alon – ‘In Limerence’
Joe Webb – ‘Hamstrings & Hurricanes’
Martin Carthy – ‘Transform Me Then Into A Fish’
Pa Salieu – ‘Afrikan Alien’
PinkPantheress – ‘Fancy That’
Pulp – ‘More’
Sam Fender – ‘People Watching’
Wolf Alice – ‘The Clearing’