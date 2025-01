Residir en Praga durante 2022 sirvió a FKA twigs para dos cosas: 1) rodar la pésima ‘El cuervo’ y 2) enamorarse de la música tecno. Su experiencia en Praga, asistiendo a raves underground, permitió a Tahliah Barnett conectar con su cuerpo, “entrenar físicamente” y familiarizarse con nuevas “culturas y subculturas” que desconocía. Cuenta que le fascinó bailar en raves celebradas en almacenes abandonados de aspecto soviético y observar a los “techno kids” que acudían a aquellas juergas para simplemente ser ellos mismos.

‘EUSEXUA’, el nuevo álbum de FKA twigs, está inspirado en las vivencias de FKA twigs en aquellas raves ilegales, pero no es un disco de club. Ella ha sido clara explicando que la inspiración club está en el sentimiento de las canciones, no en sus ritmos. Aunque en ‘EUSEXUA’ hay mucho de club, también, en sus momentos más escapistas, el tercer disco de FKA twigs sobre todo equilibra accesibilidad y experimentación mejor que sus trabajos anteriores.

Cuando Tahliah contaba que ‘EUSEXUA’ sería un álbum “profundo pero no triste”, probablemente se refería a canciones como la pista titular que, en toda la “euforia” contenida dentro de su diseño de trance suave y ensoñador, constituye probablemente la mejor canción de su carrera. Su título, un neologismo que fusiona las palabras “euforia” y “sexo”, es un estilo de vida, y FKA está muy orgullosa de él, pues no ha parado de citarlo durante meses.

Para FKA twigs, ‘EUSEXUA’ significa un “momento de trascendencia temporal”, ese minuto exacto en que dos cuerpos se unen en uno. En otras palabras, Tahliah se siente más cómoda que nunca en su propio cuerpo (un cuerpo que, se sabe, ha estado enfermo). ‘EUSEXUA’ es, por tanto, también un álbum cargado de deseo y sensualidad: deseo sin ataduras ni lazos emocionales, como el descrito en el excelente single ‘Perfect Stranger’; o deseo animal, como el expuesto en ‘24hr Dog’, una balada de pop glitch como las que había en ‘Vespertine’ (2001) de Björk, tan cálida que podría derretir el hielo.

Pero en ‘EUSEXUA’ no todo es lo que parece: en ‘Striptease’, Tahliah describe, en realidad, un desnudo emocional. Y, si ‘Girl Feels Good’ habla de deseo femenino, lo hace en contraposición a la misoginia y la masculinidad tóxica. FKA se dirige a esos hombres heridos que “no saben lo preciosos que son”, que han olvidado la ternura y que prefieren emprender guerras. El lema de ‘Girl Feels Good’ es que “cuando una mujer se siente bien, es capaz de dominar el mundo”.

Hay algo de misterio también en la producción de ‘EUSEXUA’, diseñada por FKA twigs junto a su mano derecha, el productor británico Koreless, cuyo gusto por las texturas glitch y granulares -que ya exploró en su álbum ‘Agor’- da cohesión al álbum. Nombres como Eartheater o Nicolas Jaar también aportan ideas en una producción que vuelve a ser creativa, aunque quizá no tan innovadora como la de ‘Magdalene’ (2019) o ‘Caprisongs‘ (2022). De hecho, ‘EUSEXUA’ puede ser el disco de FKA twigs que de manera más evidente rinde pleitesía a sus referencias, a modo de homenaje y actualización.

Esto es evidente en el sonido 100% ‘Ray of Light’ de ‘Girl Feels Good’ y en el sonido 100% Björk -la de ‘Debut’ y ‘Post’- de la bailonga ‘Room of Fools’. FKA lo sabe, y no puede ser casualidad que el productor Marius de Vries, quien trabajó con las dos estrellas mencionadas durante los 90, aparezca acreditado en varios cortes del álbum, junto a otro genio muy conocido por los fans del pop, Stuart Price. FKA twigs no ofrece malas copias de épocas pasadas -ella nunca caería tan bajo-, sino que trae sus referencias a 2025, ayudándose de sus diversos productores. Koreless se luce firmando solo el paréntesis electrónico ‘Drums of Death’.

También remite a Björk ‘Sticky’, que pasa de desintegrar la voz de FKA twigs a desintegrar la canción por completo con la irrupción de un destructivo beat que tiene mucho de ‘Homogenic’ (1997). Que la música de FKA twigs recuerde tanto, y de manera evidente, a la de Björk u otros artistas no siempre habla en favor del talento de esta persona que fue capaz de escribir el Mejor Disco de 2019.

La intención de entregar una obra profunda pero accesible lleva a FKA twigs por los caminos del homenaje. La maravillosa ‘Keep It, Hold It’, por su producción y, sobre todo, su sigilosa melodía, parece escrita por Kate Bush en la época de ‘The Dreaming’ (1982). Aunque al final la canción se va de fiesta, algo que Bush jamás habría hecho, mucho menos en aquella época, esta canción y otras pistas de ‘EUSEXUA’ demuestran que la línea entre homenaje e imitación puede estar muy difuminada. Parece que vivir en una ciudad tan peculiar como Praga le ha llevado a echar de menos Londres.

Así, entre nuevos homenajes a Björk como ‘24hr Dog’, curiosidades como la trapera e industrial ‘Striptease’ y diferentes aproximaciones a aquel pop alternativo de los 90 que buscaba la espiritualidad a través de la electrónica (drum n’ bass) o de la apropiación de músicas tradicionales, como la hindú, termina destacando la mayor salida de tiesto de todas, y para bien: ‘Childlike Things’ es el contrapunto colorido e infantil a la intensidad espiritual del resto del álbum. North West, hija de Kanye West, aparece por aquí, nadie sabe muy bien por qué, pregonando el cristianismo en japonés. Es FKA twigs, y no esta niña de 11 años, la que verdaderamente conecta con su infancia en esta producción de Jeff Bhasker -junto a Koreless y Ojivolta- que se instala en las antípodas de la pista titular.

Entre las sorpresas de ‘EUSEXUA’, y puesto que el hecho de que las canciones recuerden tanto a otras cosas resta cierta frescura a la experiencia del disco, hay que mencionar las maneras en que Barnett explora los límites de su voz a lo largo del álbum, regalando a su audiencia nuevos registros que no conocía o que había escuchado de manera esporádica. ‘Wanderlust’, la canción final, cierra abriéndose al cielo, abrazando toda su luz, pero de ella destaca la interpretación vocal, tan pasional, de FKA twigs. ‘Wanderlust’ parece su apuesta para presentar una balada en una gala de premios, como los BRIT, pero, por supuesto, y como todo lo que toca esta gran artista, también es mucho más que eso. Ojalá todas las baladas del top 50 tuvieran su miga.