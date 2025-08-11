U2 condena el terrorismo de Israel y Hamás; AURORA difunde la Flotilla Sumud

U2 ha compartido un comunicado en su página web condenando el bloqueo de ayuda humanitaria de Israel en la Franja de Gaza y los planes anunciados por Benjamin Netanyahu de anexionarse el territorio. Tanto U2 como cada integrante de la banda irlandesa por separado -Bono, Clayton, The Edge y Mullen Jr- firma un texto aclarando su posición en el conflicto.

Todos ellos se solidarizan con Palestina y condenan la violencia perpetrada tanto por Israel como por el grupo palestino islamista Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, aunque solo The Edge habla de «limpieza étnica» y «genocidio» para referirse a la invasión militar israelí.

- Publicidad -

Bono, que compara los ataques del 7 de octubre con el atentado terrorista de 2015 en el teatro Bataclan de París, condena al exlíder de Hamás, Yahya Sinwar, pero señala que «Hamás no es el pueblo palestino», un pueblo «durante décadas ha soportado y sigue soportando marginación, opresión, ocupación y el robo sistemático de las tierras que les pertenecen legítimamente”

Bono, por otro lado, acusa a Hamás e Israel de usar el hambre como arma de guerra, pero aclara que «el Gobierno de Israel liderado por Benjamin Netanyahu merece nuestra condena categórica e inequívoca». Además, defiende la solución de los dos estados y pide a la población israelí que exija la apertura del corredor humanitario.

- Publicidad -

U2 no es el único artista que se ha pronunciado sobre Palestina en los últimos días. Damon Albarn, líder de Gorillaz y Blur, ha explicado su postura a raíz de su participación en el concierto solidario Together for Palestine, organizado por Brian Eno. Albarn reconoce que su enfoque es «pluralista», pero que «eso es problemático para los palestinos, y estoy con los palestinos». Albarn señala la importancia de «no negar la legitimidad de Palestina, de no negar la presencia histórica de los palestinos y de reconocer el genocidio que está ocurriendo allí. No podemos negarles a los palestinos su existencia, que es lo que está sucediendo en este momento».

Por otro lado, Primal Scream ha expresado su apoyo al cantante Peter Perrett, de la banda de punk The Only Ones, después de su arresto en Londres durante una manifestación a favor de Palestina. La manifestación ha sido organizada por el grupo de campaña Defend Our Juries y ha contado con el respaldo de Palestine Action organización de acción directa proscrita como grupo terrorista por el gobierno del Reino Unido. Por este motivo, la manifestación se saldó con 532 detenidos, entre ellos Perrett, según The Guardian.

- Publicidad -

«Muy orgullosos de nuestro querido amigo Peter Perrett por ser una de las 474 personas detenidas ayer en Parliament Square durante una manifestación contra el genocidio en Gaza y contra la decisión del débil y poco imaginativo gobierno laborista de Keir Starmer de proscribir al grupo de protesta no violenta Palestine Action como una “organización terrorista”», ha comentado Primal Scream. «Entre los arrestados bajo esta absurda y represiva ley también había un hombre ciego en silla de ruedas, una anciana de más de 90 años, médicos, enfermeras, arquitectos y una sacerdotisa».

Desde España nombres como Leire Martínez, Bad Gyal o recientemente Nil Moliner han expresado su apoyo a Palestina y su condena del genocidio a través de sus redes o conciertos.

En los últimos días, también, la activista sueca Greta Thunberg ha intervenido en un concierto del cantante británico Sam Fender en Copenhague, junto a otros activistas, para apoyar a Palestina y condenar el comercio de armas entre Dinamarca e Israel. Thunberg y el resto de activistas aparecieron en la canción final, ‘Hypersonic Missiles’. Thunberg ha aparecido recientemente en otros conciertos de Fontaines D.C. y Geordie Greep.

Por su parte, la cantante noruega AURORA, conocida por su defensa de la libertad de Palestina, ha difundido en sus stories el proyecto Flotilla Sumud, que busca romper el bloqueo de Gaza llevando ayuda humanitaria en barcos tripulados por personas de 44 países. El 31 de agosto, decenas de embarcaciones partirán desde España rumbo a Gaza, aunque aún se desconoce desde qué puertos. El 4 de septiembre, otra flotilla zarpará desde Túnez y otros puertos. La reciente Flotilla de la Libertad, embarcada por Greta Thunberg y otros activistas, fue interceptada por el ejército israelí. Los tripulantes, entre ellos el español Sergio Toribio, fueron detenidos brevemente antes de ser liberados.