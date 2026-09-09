El nuevo disco de Dua Lipa no debería sonar a ‘Training Season’

¿Quién mejor que Dua Lipa para dignificar el pop, que tan falto está de nuevas ideas mientras éxitos del pasado continúan plagando las listas? Sobre su esperado cuarto disco solo sabemos que Dua Lipa lo está grabando porque ha subido fotos desde el estudio y otros le han fotografiado saliendo de él, en concreto del Electric Lady Studios.

¿Qué pistas dan estas fotos? Pocas, pero sabemos que como mínimo ha estado grabando con un reconocido productor, Greg Kurstin, etiquetado en una de sus publicaciones, y también con Ali Tamposi, conocida por haber coescrito ‘Break My Heart’ para la propia Dua Lipa, además de canciones para artistas como Miley Cyrus, Camila Cabello, 5 Seconds of Summer o Shawn Mendes. También ha trabajado con el rapero británico Mustafa, con el que se ha visto cenando. Y se ha dejado ver recientemente con Troye Sivan, pero es que ellos son amigos desde hace tiempo.

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Es imposible adivinar a qué sonará el próximo disco de Dua Lipa, pero sí podemos concluir que saldrá en 2027. El portal Hits Daily Double, con conexiones en la industria, ha publicado recientemente que el disco se espera exactamente para «principios de 2027» y, además, ha nombrado a Dua Lipa entre las personas que más fuerte suenan para encabezar la edición de Coachella del año que viene. Dua Lipa no será headliner de un festival sin nuevo disco en el mercado, o eso queremos creer.

Curiosamente, otro de los nombres que suenan en las quinielas es su amigo y colaborador Tame Impala, que lo está petando con ‘Dracula‘ y ‘Loser‘, pero ojo, también de forma indirecta con ‘Training Season‘, uno de los singles de Dua Lipa producidos por él, que se ha viralizado en los últimos meses en TikTok.

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‘Training Season’ hablaba originalmente de dejar de perder el tiempo con hombres que necesitaban que les enseñaran a comportarse como la pareja que una quería, pero ahora internet la ha convertido en una canción de manifestación romántica. El detonante de todo esto es que la la actuación que Dua Lipa hizo de ‘Training Season’ en el Royal Albert Hall en 2024 ha sido reinterpretada por los fans como una especie de premonición de su relación con Callum Turner.

El fenómeno ha sido suficiente para devolver ‘Training Season’ a las listas más de dos años después de su lanzamiento. Actualmente se encuentra en el top 20 global de Spotify y apunta incluso a un nuevo máximo, el número 2 del Billboard Global 200, después de que su pico original fuera el número 6. Es el enésimo caso de cómo TikTok puede resucitar una canción que ya había cumplido su ciclo comercial.

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Eso no debería darnos, en cualquier caso, una pista demasiado evidente sobre el sonido del siguiente álbum. Eso sería demasiado predecible. Dua Lipa no es conocida por inventar la rueda musicalmente, pero sí por ofrecer producciones sofisticadas, sobre todo en su vertiente más disco-funky, y es de esperar que su cuarto álbum siga proponiendo pop de calidad. Idealmente una evolución.

Lo que sí hay margen de mejora es respecto a ‘Radical Optimism‘, un disco que al final no ha sido el fracaso que muchos auguraron, pero que sí era un paso a un lado artístico para Dua Lipa. Entre producciones más arriesgadas como ‘Houdini’ o la misma ‘Training Season’, lo que el disco ofrecía era una colección bastante blanda de pop comercialito y para todos los públicos, que de radical tenía poco.

El cuarto disco de Dua Lipa debería ofrecernos una visión más sólida de quién es ella como persona y artista. Y aquí entra de nuevo ‘Training Season’: una canción que en 2024 hablaba de buscar a alguien que estuviera a la altura y que en 2026, después de su matrimonio con Callum Turner, parece casi escrita a posteriori. De hecho, la propia Dua Lipa ha explicado recientemente que ahora le interesa escribir sobre el amor desde un lugar distinto al desamor: no tanto sobre estar rota o sobre la búsqueda y el deseo, sino sobre las complejidades de una relación y sus aspectos más silenciosos.

Dado que acaba de casarse con Callum Turner, no sería descabellado esperar un álbum entregado a la felicidad conyugal, marcado por el sonido sofisticado y bello de las vacaciones italianas que tanto le gustan. ¿Será ese editorial con Vogue Italia una pista? Dua se acaba de mostrar en TikTok diciendo que la «temporada de vacaciones aún no ha terminado», y nada nos gustaría más que su próximo disco evoque unas vacaciones maravillosas. Una luna de miel, al menos.