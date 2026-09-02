Rumores Coachella 2027: Tame Impala y Dua Lipa suenan fuerte

Septiembre suele ser el mes en el que empezamos a saber quién tocará en Coachella, y todo apunta a que el cartel de 2027 está al caer. Dato: el de 2026 se conoció exactamente el 16 de septiembre de 2025.

Según el portal HITS Daily Double, que suele manejar información fiable, entre los nombres que más suenan están Tame Impala y Dua Lipa, mientras que BTS también estaría en conversaciones para ocupar uno de los grandes puestos. Fred again.. podría completar el apartado de grandes nombres electrónicos.

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Tame Impala ya fue cabeza de cartel del festival en 2019, mientras que para Dua Lipa sería su primer gran set en solitario en Indio. Su participación confirmaría nuevo disco en camino, ya que Dua Lipa lleva meses subiendo contenido desde el estudio de grabación.

También se están manejando los nombres de SZA, Oasis y Radiohead, aunque SZA sería bastante más probable que los otros dos. Solana ha adelantado que sacará nueva música en invierno, como suele hacer, así que llegaría a abril con material nuevo.

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Mientras tanto, al otro lado del Atlántico también empiezan a circular nombres para Glastonbury 2027. Harry Styles y Robbie Williams suenan como posibles cabezas de cartel, pero Madonna está descartada: la organizadora Emily Eavis ha confirmado que no estará en el festival.

Así que toca esperar un poco más. Si se repite el calendario habitual, el cartel de Coachella 2027 debería estar muy cerca.