Oasis, parados desde noviembre: ¿qué es lo siguiente?

Parece mentira, pero el cacareado tour de Oasis terminó en noviembre de 2025, después de pasar por América, Asia, Australia y Reino Unido. A su país dedicaron casi 1 de cada 3 fechas.

En los mentideros se daba por supuesto que 2026 sería el momento de la Europa continental, donde Oasis fueron más grandes que en América, pero simplemente jamás se anunció. Ni tampoco los grandes festivales de nuestro u otro país.

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Sin actividad conocida, la gran diversión es especular y en los últimos días se han reavivado los rumores, quizá dada la proximidad de su documental, que llega a Venecia en un par de semanas. Algunos dicen que Oasis podrían anunciar un nuevo tour británico y europeo para el año que viene; que podrían hacer una residencia en Manchester, volver a Knepworth (donde dieron dos conciertos muy míticos en 1996 para 250.000 personas), o incluso hacer Glastonbury, desde cuya organización han dicho que ya han cerrado sus cabezas de cartel, descartando oficialmente a Madonna.

Lo seguro es que sí van a volver a tocar pronto. Así lo dejaba claro en un tuit Liam Gallagher hace un mes. En él bromeaba sobre la presión de volver a grabar un disco. «No estoy preparado para las críticas si no vende 100 millones de copias en la primera hora, si no cura el mal aliento y el estreñimiento de toda la nación, si no hace retroceder el tiempo para Cher y toda esa mierda; mejor demos algunos conciertos y seamos felices, gracias».

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Por otro lado, sabemos que Noel Gallagher está grabando canciones nuevas, o al menos ideas de manera somera, porque lo comentó en febrero, y ahora lo corrobora Johnny Marr. Como recoge el NME, simplemente no tenemos forma de averiguar si son temas para Oasis o para High Flying Birds, e incluso lo segundo suena como más probable en este punto. ¿Porque cómo de grande tendría que ser el single con el que diera Noel, para que lograra todo esto a la vez?