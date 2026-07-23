Oasis ponen fecha a su documental… y descartan nuevo disco

Oasis no parece tener planes de grabar un nuevo disco, pero sí mucho que contar sobre su histórica reunión. La banda ha puesto fecha a ‘Oasis: Don’t Look Back in Anger’, su anunciado documental sobre la gira Oasis Live ’25, que se estrenará en la próxima edición del Festival de Venecia antes de llegar a los cines el 11 de septiembre y, más adelante este año, a Disney+.

Dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, artífices de ‘Shut Up and Play the Hits’, y creado por Steven Knight (‘Peaky Blinders’), el documental incluirá imágenes de los ensayos, del detrás de las cámaras y de los conciertos, además de las primeras entrevistas conjuntas de Liam y Noel Gallagher en más de dos décadas.

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Mientras tanto, Liam Gallagher se ha encargado de enfriar las expectativas sobre un posible álbum de estudio. No habrá tal cosa.

Después de que un seguidor le rogara en X que Oasis grabara un nuevo disco, el primero desde ‘Dig Out Your Soul‘ (2008), el cantante tiró de su ironía habitual: «No. Simplemente no estoy preparado para las críticas si no vende 100 millones de copias en la primera hora, si no cura el mal aliento y el estreñimiento de la nación, si no hace retroceder el tiempo para Cher y alguna otra mierda».

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Liam remató el intercambio dejando claro que, por ahora, la prioridad es otra: «Vamos a dar algunos conciertos y seamos felices». A otro fan que le preguntó cómo sonaría un hipotético nuevo álbum, respondió que le gustaría pensar que sonaría «como Oasis» y no «como una panda de modernillos electrónicos intentando desesperadamente seguir el ritmo de los chavales».