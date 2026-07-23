Oasis ponen fecha a su documental… y descartan nuevo disco

Oasis no parece tener planes de grabar un nuevo disco, pero sí mucho que contar sobre su histórica reunión. La banda ha puesto fecha a ‘Oasis: Don’t Look Back in Anger’, su anunciado documental sobre la gira Oasis Live ’25, que se estrenará en la próxima edición del Festival de Venecia antes de llegar a los cines el 11 de septiembre y, más adelante este año, a Disney+.
Dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, artífices de ‘Shut Up and Play the Hits’, y creado por Steven Knight (‘Peaky Blinders’), el documental incluirá imágenes de los ensayos, del detrás de las cámaras y de los conciertos, además de las primeras entrevistas conjuntas de Liam y Noel Gallagher en más de dos décadas.
Mientras tanto, Liam Gallagher se ha encargado de enfriar las expectativas sobre un posible álbum de estudio. No habrá tal cosa.
Después de que un seguidor le rogara en X que Oasis grabara un nuevo disco, el primero desde ‘Dig Out Your Soul‘ (2008), el cantante tiró de su ironía habitual: «No. Simplemente no estoy preparado para las críticas si no vende 100 millones de copias en la primera hora, si no cura el mal aliento y el estreñimiento de la nación, si no hace retroceder el tiempo para Cher y alguna otra mierda».
Liam remató el intercambio dejando claro que, por ahora, la prioridad es otra: «Vamos a dar algunos conciertos y seamos felices». A otro fan que le preguntó cómo sonaría un hipotético nuevo álbum, respondió que le gustaría pensar que sonaría «como Oasis» y no «como una panda de modernillos electrónicos intentando desesperadamente seguir el ritmo de los chavales».