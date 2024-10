Oasis: la reunión del año… ¿y del siglo?

El periodista Tomás Crespo visita REVELACIÓN O TIMO, podcast de JENESAISPOP, para comentar la que ha sido la reunión más sorprendente del año, y desde luego la noticia más importante de la música internacional este verano: la reunión de Oasis. Cientos de miles de entradas vendidas a precios estratosféricos certifican el interés que han generado los malavenidos hermanos Gallagher, todo ello pese a lo poco recordados que son la totalidad de álbumes que llegaron a publicar durante la primera década de este siglo.

La mayoría del podcast la dedicamos a comentar sus dos primeros trabajos, más bien. Tanto ‘Definitely Maybe’, que acaba de cumplir 30 años, como ‘What’s the Story Morning Glory’ (1995) fueron discos generacionales y bien cargados de clásicos, capaces de trascender el Brit Pop para calar en América. Toda una excepción en la época si los comparamos con Blur, Pulp, Suede o Manic Street Preachers.

Situamos temas como ‘Live Forever’ y ‘Supersonic’, del primero, en el contexto noventero en el que triunfaron; y también cortes del segundo como ‘Wonderwall’ y ‘Don’t Look Back In Anger’, en su apego hacia las melodías beatlianas de los 60. No pasamos por alto las críticas que han recibido Oasis en columnas muy concretas pero muy acertadas de The Guardian o El País, cuestionando la masculinidad tóxica y la homofobia que destilan algunos insultos e improperios pronunciados por los hermanos Gallagher. ¿Cuán en serio hay que tomárselos?

Dedicamos la última parte de este capítulo a tratar de rescatar algo de los últimos 5 discos de Oasis, ya sin la unanimidad que trajo mediados de los años 90. Sí destacamos algunas de las caras B de sus inicios, recopiladas en el disco ‘The Masterplan’, y de las que estamos seguros que rescatarán cositas de cara a esa gira que esperemos pase por Europa, ya en 2026. ¿Porque llegarán a entonces reunidos, cierto?