Arcade Fire ponen fecha a su 7º disco ‘Pink Elephant’

Arcade Fire han anunciado que su nuevo disco, ‘Pink Elephant’, sale el 9 de mayo. Win Butler y Régine Chassagne han anunciado el lanzamiento del disco a través de su app para fans, informa NME. Durante una transmisión, el grupo ha reproducido el single ‘Year Of The Snake’, que se lanza oficialmente hoy 8 de abril. El pasado 4 de abril compartieron un tema diferente a través de la misma app llamado ‘Cars And Telephones’.

‘Pink Elephant’ será el sucesor de ‘WE‘, lanzado en 2022, y también será el primer trabajo de Arcade Fire después de las acusaciones de abusos sexuales vertidas contra Butler en 2022. Butler respondía a las alegaciones disculpándose por «haber herido alguien con mi comportamiento» pero sostenía que las relaciones «habían sido consentidas».

- Publicidad -

Las acusaciones llevaban a los teloneros Feist y Beck a abandonar la gira de Arcade Fire.

La carrera de Arcade Fire ha continuado en los últimos años y el año pasado el grupo ofreció uno de los conciertos más celebrados de Bilbao BBK Live. De hecho, España ha sido un foco importante en la gira de Arcade Fire en el último par de años, recayendo también en Cala Mijas (Málaga) o el Sevilla Fest.

- Publicidad -

Este año, por otro lado, Arcade Fire celebran el 20 aniversario de ‘Funeral’ con una serie de conciertos anunciados en América del Norte.