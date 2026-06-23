Insultos homófobos contra Carrasco y Bisbal por llevar tirantes

Manuel Carrasco acaba de ofrecer un concierto en La Cartuja de Sevilla y ha contado con la participación de David Bisbal, que apareció como invitado especial para interpretar junto a él ‘La reina del baile’, uno de los sencillos que Carrasco lanzó en 2024. Sin embargo, muchos espectadores han preferido comentar el estilismo de ambos cantantes recurriendo a insultos homófobos, y todo por llevar tirantes ajustados y algún toque drapeado.

«Qué gays van vestidos», «vaya asesores de imagen que tiene el Manu», «dos señoras muy elegantes», «creí que eran travestis» o «Carrasco tiene un pie fuera del armario» son algunas de las lindezas que supuestos seguidores les han dedicado en Instagram. Estos son solo algunos de los comentarios recopilados por el influencer Antonio González en esa red social.

- Publicidad -

Al margen de la insinuación de que existe una forma de vestir específicamente asociada a los hombres homosexuales -y de que eso tenga alguna connotación negativa-, cabe recordar que ni Bisbal ni Carrasco son homosexuales. Una muestra de hasta qué punto los prejuicios de género siguen operando es que la homofobia también afecta a personas heterosexuales, aunque ciertos representantes públicos decidan ignorarlo.