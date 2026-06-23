«We Have a Confession»: podcast con público

El próximo miércoles 8 de julio grabaremos en directo un episodio del podcast Revelación o Timo, con asistencia de público, en la Sala El Sol de Madrid. Las entradas están a la venta en DICE a 12 euros + gastos, solo para los primeros compradores. Después, pasarán a costar 15 € + gastos.

A partir de las 20.30 horas, analizaremos la campaña de promoción de ‘Confessions II’ el primer disco de Madonna en 7 años. Comentaremos la actuación en Coachella, la de Times Square, el corto de 10 minutos lleno de cameos, o la recuperación del márketing de guerrilla. Del «Club Confessions» a Grindr. Evidentemente, analizaremos también el disco, que para entonces ya estará en la calle.

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Al término del podcast, retiraremos las sillas, pincharemos el álbum ‘Confessions II’, en modo discoteca, íntegro y sin interrupciones, y terminaremos con una playlist de hits del resto de su discografía. Estaremos hasta las 0.30, cuando hay otro evento en la Sala El Sol. Estos serán los horarios aproximadamente.

20.30 horas: Apertura de puertas.

20.45 horas: Podcast en vivo.

22.30 horas aprox: ‘Confessions II’ pinchado íntegro en formato club.

23.35 horas aprox: Hits de Madonna y amigas.

0.30 horas: Fin de Fiesta «We Have a Confession». Empieza otro evento en la Sala El Sol.