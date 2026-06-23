Olivia Rodrigo ha anunciado Daisy Chain Fields, su propio festival de música, que se celebrará el 29 de agosto en Irvine, California. La cantante llevaba años soñando con organizar un evento así y, sí, lo has adivinado, ha tomado como referencia el el mítico Lilith Fair, que ya en los 90 convirtió en realidad un festival integrado exclusivamente por mujeres.

El cartel estará formado exclusivamente por artistas femeninas o bandas lideradas por mujeres. Entre los nombres destacan Chappell Roan, Doechii, Mitski, Bikini Kill, Garbage, The Breeders (teloneras de Olivia durante la gira de ‘GUTS’), Katseye, Santigold y Rachel Chinouriri, además de invitadas especiales como Stevie Nicks, Karen O y Sarah McLachlan.

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Los beneficios netos de las entradas se destinarán a organizaciones que trabajan por los derechos y la salud de mujeres y niñas, entre ellas Planned Parenthood o Center for Reproductive Rights. Además, ningún artista cobrará beneficios por su actuación.