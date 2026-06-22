Mejor semana histórica: Olivia Rodrigo arrasa en todo el mundo

El que hasta hoy era nuestro Disco de la Semana, ‘you seem pretty sad for a girl so in love‘, está obteniendo unas cifras de venta alucinantes. Ha sido número 1 en Reino Unido con casi 103.000 copias vendidas en 7 días, con lo cual es disco de oro directo, y mejor aún, es número 1 en Estados Unidos con lo equivalente a 485.000 unidades. Es la mejor semana histórica de Olivia Rodrigo en USA y la mejor de 2026 para cualquier álbum solista.

Sumando los números 1 obtenidos en Australia, Austria, las «dos Bélgicas», Holanda, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, Suecia o Suiza, es evidente que el álbum roza ya el millón de copias en solo 7 días. El disco solo ha quedado en el número 2 en Noruega y en el puesto 21 en Japón. En el resto del mundo es número 1. La posición española se conocerá esta tarde: ¿habrá podido Olivia con Quevedo y Bad Bunny?

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Desgranando las cifras del Billboard 200, el álbum ha vendido 273.000 copias reales y 211.000 puntos proceden del streaming. 1.000 son por venta de pistas sueltas. Ha habido 15 variantes distintas de ‘you seem pretty sad for a girl so in love’, incluyendo 2 firmadas y solo en vinilos se han vendido 164.000 unidades en Estados Unidos. Sin duda, uno de los mayores éxitos de 2026.

Y es que una semana después de su edición, todo el álbum continúa en el top 100 Global de Spotify, con 5 canciones aún ancladas en el top 25: los tres singles en el top 10, más ‘honeybee’ resistiendo ahora mismo en el puesto 12 y ‘maggots for brains’ en el número 24.

