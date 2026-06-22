Olivia Rodrigo desbanca a Quevedo del top 1 en España

Bad Bunny no ha podido desbancar a Quevedo del número 1 en España, ni actuando 12 veces en nuestro país. Al fin y al cabo ‘Debí tirar más fotos’ salió hace más de 70 semanas.
Quien sí logra desbancar a Quevedo, en concreto después de 7 semanas de reinado de ‘El Baifo‘, es Olivia Rodrigo, que ya había sido top 1 por aquí con sus dos primeros álbumes. ‘you seem pretty sad for a girl so in love‘ es el nuevo número 1 de discos en España y no solo eso, sino que además, 11 de las 13 canciones del álbum entran en la lista de singles. Son las siguientes:
17 (E) stupid song
36 (81) the cure
43 (E) honeybee
46 (RE) drop dead
55 (E) maggots for brains
57 (E) what’s wrong with me
61 (E) my way
66 (E) u + me
73 (E) LESS
75 (E) expectations
88 (E) begged
El huracán Olivia Rodrigo no consiente que haya demasiadas novedades en el mercado anglosajón. Bebe Rexha tiene que conformarse con el puesto 63 en nuestro país con ‘Dirty Blonde‘. Y Yes con el puesto 95 con ‘Aurora’. Este último álbum ha alcanzado el puesto 42 en UK, pero Bebe Rexha únicamente ha sido número 71 en Reino Unido. Sí, ha llegado más alto en España.
Los Delinqüentes han llegado al puesto 45 con la reedición de ‘El sentimiento garrapatero que nos traen las flores’. Cruz Cafuné, al puesto 59 con ‘Me muevo con Dios’, Lérica al número 68 con ‘Kien me presta una guitarra?’ y Feid al puesto 100 con ‘El moco verde’, un EP de tan solo 5 canciones.