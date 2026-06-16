Adiós, Bad Bunny: lo que dejó su residencia en España

Bad Bunny abandona España después de lo que algunos han considerado «casi un mes viviendo aquí». En verdad han sido 3 semanas las que ha pasado entre Barcelona y Madrid, con una parada en Lisboa en medio, ofreciendo 2 conciertos en el Estadi Olímpic y hasta 10 en el Metropolitano. Dedicamos el nuevo capítulo del podcast Revelación o Timo a analizar la repercusión del tour, ofreciendo datos concretos.

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En la edición de Primavera Pro celebrada también estos días, ofrecía una charla Alejandro Pabon, Managing Director en Rimas Nation. Estamos hablando de la compañía que ha organizado el ‘Debí tirar más fotos Tour’ (Rimas Entertainment + Live Nation) y de alguien que ha trabajado mano a mano con Bad Bunny. Alejandro contó muchas curiosidades sobre la preparación de la gira, y cómo se organizó la residencia en Puerto Rico, que os compartimos en este podcast.

Además, Almudena Heredero (Ulalume y MIM), que era quien le entrevistaba en Primavera Pro, también ofrecía cifras estratosféricas sobre la repercusión económica que la gira ha tenido en España: 200 millones de euros, un incremento en los vuelos desde países tan remotos como Corea del Sur o Estados Unidos, o incluso un cambio en el menú de los hoteles de Madrid.

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Sobre el impacto cultural de esta era de Bad Bunny ya hemos hablado en otros podcasts sobre el artista, por lo que en este capítulo nos centramos en lo mejor y lo peor del show. De la enorme cantidad de hits y diversión, hasta la ausencia de mensajes sobre migración y el mal sonido del Metropolitano (¿de verdad ninguna institución va a hacer nada al respecto?), pasando por la presencia de banda o la ausencia de grandes trucos escénicos.

No esquivamos la polémica de la «casita», convertida en desfile de famosos aunque no era la intención inicial; y repasamos también los artistas que han actuado en su tejado, a destacar Bad Gyal el primer día, y Quevedo, el último. Por cierto, ¿alguien aguantó en pista el pasado domingo el tormentón de 2 horas que cayó en Madrid?

