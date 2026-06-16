Bebe Rexha / Dirty Blonde

Dice Bebe Rexha que siente que la industria le ha “robado la oportunidad de ser la estrella” que siempre ha sabido que es. En la entrevista en la que pronuncia estas palabras, Bebe insiste en que no pretende dar pena y reconoce estar en una posición privilegiada. Aunque ha bromeado con estar desesperada por salir del Khya Asylum, cabe recordar que ahí solo entran artistas que han tenido hits, y Bebe ha tenido unos cuantos, tanto propios como cedidos.

Bebe se siente “underrated” como estrella por cuenta propia, y es verdad que está en una posición parecida a la que afrontaba Zara Larsson hace apenas un año: aun armada con un considerable catálogo de éxitos globales, su nombre no es reconocido por el gran público ni se ha consolidado una identidad artística clara.

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‘Dirty Blonde’, el primer disco de Rexha lanzado de forma independiente, intenta solucionar este problema, y se acerca a conseguirlo. Bebe, cuyo timbre vocal sí es muy distintivo, es además una estupenda compositora de canciones pop, pero no está consiguiendo captar la atención del público con sus creaciones más originales: no es casualidad que sus mayores éxitos recientes se basen en samples muy reconocibles.

Su último éxito masivo, ‘I’m Good (Blue)‘, era una potente adaptación del éxito de Eiffel 65 que, exactamente en el minuto 2:00, se vuelve sublime. Su último éxito “a secas”, ‘New Religion’, incluido en este disco, repite la fórmula sampleando ‘Insomnia’ de Faithless. ¿El resultado? Un “bop” eurodance de tono apocalíptico bastante sólido al que el público está respondiendo, ya que el tema ha entrado en numerosos charts internacionales.

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‘Dirty Blonde’ busca la identidad artística de Bebe Rexha en el eurodance de corte nostálgico, con guiños al ravecore en el potente inicio con ‘Hysteria’, el UK garage barnizado de hyperpop en el hit sáfico ‘Tokyo’, y aproximaciones correctas al EDM-country en ‘A Drink and a Little Love’ y al dance-techno en ‘Nobody’s There’, que actúa como salvavidas en la irregular segunda mitad del álbum, algo lastrada por baladas como ‘Time’ o por el enésimo intento de emular ‘Running Up That Hill’ en ‘One Day’, que se queda corto.

Donde las canciones de ‘Dirty Blonde’ funcionan menos es en el aspecto estético, ya que los guiños trap-pop en ‘$.H.I.T.’ parecen pensados para BLACKPINK, y ‘Çika Çika’ intenta subirse a la ola club de Charli xcx sin ganchos efectivos. Es un problema evidente también en lo poco inspirada que es la producción de algunos de los temas más enfocados a la pista de baile, como el eurodance de ‘I Like You Better Than Me’ o ese cierre con David Guetta llamado ‘Sad Girls’ que es pura radiofórmula vacía. La angustia captada en ‘Satellite‘ pese a su energía disco se echa de menos.

Hay intentos de aportar cosas diferentes, por ejemplo en la balada flotante ‘Night Falls’, donde Rexha parece cantar sobre su depresión, pero al final ‘Dirty Blonde’ funciona más como una colección de buenos singles potenciales de Bebe Rexha que como un “body of work” que revele a la supuesta visionaria que se esconde detrás de estas canciones. Melodías por un tubo, sí, pero no tanta unidad ni dirección que diga algo diferente más allá de la fórmula que ella misma ha ayudado a construir desde hace ya más de una década.