Qué es el Khia Asylum y por qué Bebe Rexha pide salir de ahí

En un giro de los acontecimientos, los propios artistas lo que han empezado a hablar del Khia Asylum, que en jerga de internet se refiere a una especie de “cárcel virtual” donde conviven las artistas (y los artistas en masculinos, pero habría menos) que han “flopeado” -nótense las comillas- durante largo tiempo; es decir, artistas que tuvieron éxito y relevancia en el pasado, pero que no logran igualar ese impacto en el presente, aunque lo intenten.

Zara Larsson ha expresado recientemente haber salido del Khia Asylum en una entrevista con Dazed, y Charli XCX ha llegado a mencionarlo en una entrevista promocional para su nueva película ‘The Moment‘. Dice que «quizá algún día regrese al Khia Asylum» y «vuelva a ver a todos sus amigos que siguen ahí». Allí se encontraría, por ejemplo, con Bebe Rexha, una de las inquilinas veteranas. Bebe Rexha ha rogado recientemente en X ayuda para salir de ahí, y ha dado el visto bueno a que sea Taylor Swift quien le eche un cable. Swift ha sido crucial para que artistas que vivían en el Khia Asylum abandonen el centro, como fue el caso de su telonera en el Eras Tour, Sabrina Carpenter.

- Publicidad -

Bebe Rexha shares audio from inside the “Khia asylum”: “I heard Sabrina got out. Zara, Charli, they left. They never looked back. And my fat a**, flop a** is still in here.” pic.twitter.com/XwAz1GbZnV — Pop Crave (@PopCrave) January 10, 2026

- Publicidad -

Artistas como Charli, Sabrina, Ava Max, y ahora en menor medida Zara Larsson, así como Chappell Roan, Tinashe, Madison Beer o Kehlani, tienen en común haber logrado en tiempos recientes elevar exponencialmente su nivel de notoriedad, a través de singles que han trascendido la barrera “alternativa” y han llegado al mainstream, después de largo años intentándolo muy fuerte. Por ejemplo, Tinashe viralizó ‘Nasty‘ en 2024, pero es que, después, el éxito del remix de ‘No Broke Boys‘ ha sido enorme y continúa a día de hoy. ‘Brat‘ de Charli XCX fue un fenómeno pop en toda regla, y tanto ella como Sabrina y Chappell se han asentado en el mainstream después de una eternidad operando “under the radar”. A nosotros nos flipa Charli xcx, pero la mayoría no la conocía antes de ‘brat’ ni sabía que tenía más discos.

Todas estas artistas tienen además en común ser mujeres, y el sexismo implícito del Khia Asylum ha sido muy comentado. Es inherente a su nombre, de hecho: viene de la rapera Khia, que lo petó con ‘My Neck My Back (Lick It)’ en 2002 y luego desapareció de la escena mainstream. Khia es un ejemplo reciente de artista que una vez tuvo éxito y después no logró replicarlo: la ironía es que su nombre está más presente que nunca gracias al concepto del Khia Asylum, una de tantas ocurrencias del Stan Twitter, ese espacio de X donde los fans de la música debaten sobre sus artistas favoritos, sobre todo mujeres.



- Publicidad -

(La vinculación del Khia Asylum con figuras femeninas se ha reforzado con el uso del vídeo de Hannah Montana despidiéndose a través de una ventana, que se ha “meme-ficado” y se asocia al Khia Asylum cuando una artista abandona ese espacio después de mucho tiempo. Miley Cyrus dice adiós emocionada: triste, pero contenta por poder salir de ahí por fin).

Es evidente que los hombres no despiertan el mismo interés ni la misma fascinación entre los stans del pop, y su presencia en el Khia Asylum es prácticamente invisible, tanto que alguien podría pensar que ahí no hay chicos. Pero sí los hay. El ejemplo más evidente, aunque por alguna razón se pasa por alto con frecuencia, es Lil Nas X, actualmente fuera de combate tras su detención el año pasado. Shawn Mendes también ha ingresado al “asilo”, junto a su ex Camila Cabello, y Khalid fue aceptado justo cuando contó que es homosexual (después de sufrir un «outing»). Por cierto, Sam Smith -que es no binarie- sale y entra de ahí con frecuencia, mientras que su amiga Kim Petras tiene récord de permanencia.



¿Pero qué hace que algunos artistas entren en el Khia Asylum y otros no? Evidentemente, hay artistas que nunca han pisado ese sitio en su vida, como Taylor Swift, Drake o Bruno Mars, porque nunca han conocido un “flop” demasiado prolongado en el tiempo. A este purgatorio virtual acceden artistas que han estado en la cima (hablamos siempre de mainstream, insisto) y, de repente, han caído estrepitosamente, muchas veces por haber transmitido un “cringe” demasiado intenso que el público no perdona.

Ahí habría que mencionar a Katy Perry, que aunque agota entradas en todo el mundo, su fuerza comercial no es ni remotamente la que un día fue; Justin Timberlake, que ha pasado de ser considerado prácticamente un genio a ser reducido a memes; o, por supuesto, la pareja formada por Shawn Mendes y Camila Cabello, que cuando sellaron sus besos en aquel fatídico vídeo, sellaron también su suerte.

El factor crucial que aleja a un artista del asilo, según diagnostica el influencer Zachary Hourihane -conocido como Swiftologist por ser especialista en Taylor Swift- en una reciente entrevista, es la «guayedad»: ser «cool». Debido a un episodio embarazoso -como los que protagonizó Perry en la era ‘Witness‘- muchos artistas pierden el misterio y se convierten en figuras que despiertan más vergüenza ajena que admiración. El cringe, sin duda, es un gran aniquilador de carreras.





Conviene matizar que el Khia Asylum no entran artistas permanentemente instalados en un ámbito de nicho o alternativo, como Carly Rae Jepsen o Marina Diamandis, ya que aunque ambas tuvieron éxitos comerciales en el pasado, no se puede decir que ahora mismo piloten su carrera en esa dirección. Por no mencionar solo a mujeres, Troye Sivan es otro artista que parece que debería fichar en el asilo, pero todavía no ha logrado las credenciales; quizá porque su impacto comercial no ha sido tan elevado, por ahora.

El concepto de Khia Asylum es producto de las redes en tanto que parte de una idea distorsionada del éxito, según la cual ciertos artistas están «fracasando». Hace un tiempo, Guille Galván de Vetusta Morla criticaba en X el uso de la palabra «triunfo» en la crítica musical, apelando a esa misma narrativa binaria de éxito o fracaso en que se basa el concepto de Khia Asylum. Una narrativa, por cierto, que deshumaniza a los artistas, ya que reduce sus carreras a un ejercicio de burla disfrazado de análisis cultural.

Existen precedentes que nos ayudan a comprender el Khia Asylum. Ninguna caída del pasado debió doler tanto como la de Christopher Cross, que pasó de ganar los cuatro Grammys más importantes en una sola noche con su debut, y de ganar un Oscar, a esfumarse de la conversación por completo. Cross puso el primer ladrillo en la construcción de este edificio de artistas instalados en su “flop era” sin salida en el horizonte. Pero, como demuestran Zara Larsson, Tinashe o Sabrina Carpenter, la tenacidad puede sacarte de ahí. Solo tienes que esperar que el público tome la última decisión.