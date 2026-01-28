Charli XCX sirve en el nuevo videoclip para ‘The Moment’

Charli XCX sigue de actualidad al menos por dos motivos. Por un lado, quedan 15 días para que se publique la banda sonora de ‘Cumbres borrascosas’. Está firmada por ella misma junto a Finn Keane, y cuenta con colaboraciones tan suculentas como la de John Cale.

Tras presentarse esta banda sonora de ‘Wuthering Heights’ -así habéis de buscarla en plataformas de streaming- con el tema ‘House’, se han estrenado dos temas más. ‘Wall of Sound’ es una tremebunda balada aderezada con cuerdas terroríficas, y ‘Chains of Love’ es una «power ballad» más convencional, a medio camino entre el synth-pop ochentero y el R&B.

Por otro, estos días Charli XCX está siendo noticia porque se está estrenando en Sundance su falso documental ‘The Moment’, que también llegará a salas de algunos países. Ya se avanzó el año pasado que esta película de 103 minutos habla de la preparación de la gira ‘BRAT’ con una parte de ficción, y ahora se está dando a conocer la banda sonora.

Esa otra banda sonora para ‘The Moment’ no está a cargo de Charli XCX sino a cargo de su colega AG Cook. Este viernes 30 de enero se publica el disco de 10 pistas, pero ya conocemos 3 de ellas. ‘Dread’, la última de la secuencia, está construida en parte con el mítico ‘I Love It’ que Charli cantó con Icona Pop.

Y en ‘Residue’, la primera de la secuencia, que acaba de darse a conocer, lo que escuchamos son 3 minutos de desquiciado acid house que se convierte en techno. Charli XCX es la desafiante protagonista del videoclip, sumergiéndose decididamente en un sótano donde encontraremos un montón de Charlis. A falta de ver la película, una posible metáfora sobre el furor ‘BRAT’ o la crisis de identidad que puede conllevar un éxito de esta envergadura.

Con 4,5 millones de copias vendidas según las estimaciones de Mediatraffic, ‘BRAT’ es uno de los álbumes más exitosos en todo el mundo de los últimos tiempos.



