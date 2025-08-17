Qué se sabe de ‘The Moment’, la película post-‘brat’ de Charli xcx

Charli xcx ha dado el último concierto de la era ‘brat’. La artista británica ha despedido, más o menos, su mejor etapa en el festival One Universe de Corea del Sur con este mensaje: «Por favor, no dejéis que se acabe». Después del show, Charli mostró las primeras imágenes de su próximo proyecto, ‘The Moment’.

Se trata de un «mockumentary» producido por A24 y basado en una idea original de la propia Charli xcx. Aunque no se han revelado detalles clave de la trama, Deadline la describió como «la vida de una popstar en la víspera de su primera gira titular». Podemos esperar algo muy meta: «‘The Moment’ muestra un vistazo privilegiado a los entresijos de la industria musical y explora cómo lo subcultural cambia con el éxito comercial».

- Publicidad -

Algunos de los personaje del reparto, por otro lado, incluyen a un creativo europeo (Alexander Skarsgård), la jefa de un sello (Rosanna Arquette) y el asistente personal de Charli (Trew Mullen), además de Rish Shah (‘Ms. Marvel’), Isaac Cole Powell (‘The Franchise’) y Kate Berlant (‘Dream Scenario’).

‘The Moment’ tampoco será la única incursión de Charli en el mundo audiovisual, ya que sus próximos proyectos también incluyen una película de terror del director Takashi Miike (‘Audition’), el thriller erótico de ‘I Want Your Sex’, el drama satírico de ‘Sacrifice’ y una adaptación de ‘100 Nights of Hero’.