Charli xcx y John Cale te invitan a su «CASA» de los horrores

Charli xcx pasa oficialmente página de ‘brat‘ (2024) publicando ‘House’, el primer adelanto de la música que ha compuesto para la banda sonora de la próxima adaptación cinematográfica de ‘Wuthering Heights’, dirigida por Emerald Fennell (‘Saltburn‘, ‘Promising Young Woman‘), que llega a taquillas el 13 de febrero de 2026. ‘Wuthering Heights’ NO es una de las SIETE películas que han confirmado a Charli xcx en su reparto, pero sí tendrá su firma musical.

‘House’ es una colaboración con John Cale, lo cual tiene mucho sentido, pues Charli xcx no se ha cansado de contar que Lou Reed está inspirando la dirección de su próximo álbum. Aunque ‘House’ no es tan evocadora del sonido de la Velvet Underground, ni de Nico. Tiene más que ver, quizá, con ‘MERCY‘, el álbum que Cale publicó en 2023, lleno de colaboraciones.

- Publicidad -

‘House’ es una pieza ambiental, enmarcada en un estilo de suspense y terror, que cede el protagonismo a John Cale y a su voz recitada. Cale, acompañado de cuerdas disonantes y tensas, comienza recitando un texto, con su voz grave, sobre una casa que «ha construido» y de la que no puede salir: se siente atrapado. En el momento en el que muro de guitarras explota, Charli aparece para armonizar con Cale, que «creo que moriré dentro de esa casa», curiosamente sin renunciar a su característico autotune, pero ahora sumida en la distorsión. En el tramo final, Charli repite la citada frase de forma desesperada, mientras el ruido la engulle.

En resumen, ‘House’ no es ‘brat’, pero sí ofrece una interesante dirección musical para Charli xcx, más tétrica y oscura, y hasta ahora inédita en su discografía.

- Publicidad -

¿Puede ‘House’ anticipar el sonido del próximo elepé de Charli? De momento, Charli ha contado, durante su paso por el podcast de Gwyneth Paltrow, que está explorando el sonido de las cuerdas.

