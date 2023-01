John Cale / MERCY

Lo mejor: 'OUT YOUR WINDOW', 'I KNOW YOU'RE HAPPY', 'NOISE OF YOU', 'MERCY'

Te gustará si te gustan: Scott Walker, David Bowie, Passengers, Badalamenti

Escúchalo: Youtube 'OUT YOUR WINDOW', 'I KNOW YOU'RE HAPPY', 'NOISE OF YOU', 'MERCY'Scott Walker, David Bowie, Passengers, Badalamenti