Lil Nas X ha comparecido este lunes ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, en California, para declararse no culpable de cuatro delitos graves que se le imputan. La Fiscalía lo acusa de haber agredido y causado lesiones a tres agentes de policía, y de resistirse a un cuarto, cuando fue interceptado el pasado viernes mientras caminaba desnudo por Ventura Boulevard, en el Valle de San Fernando.

Tras el altercado, el rapero de ‘Old Town Road’ fue trasladado al hospital, ya que se sospechaba que podía estar bajo los efectos de una sobredosis. Posteriormente, fue trasladado a prisión, donde ha pasado el fin de semana.

- Publicidad -

Aunque los cuatro delitos graves podrían acarrearle varios años de prisión, el juez ha fijado a Lil Nas X una fianza de 75.000 dólares para poder salir de prisión bajo fianza. En caso de abonarla, se le ha impuesto la obligación de no poseer, consumir ni manipular drogas ilegales, así como de inscribirse en un programa ambulatorio.