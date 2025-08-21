Lil Nas X, detenido y hospitalizado

Lil Nas X ha sido primero esposado por la policía y después trasladado a un hospital a las 4 de la madrugada de este jueves en Los Ángeles, hora local. Estaba caminando en calzoncillos y con botas de cowboy, cuando algunos transeúntes han decidido llamar a la policía.

TMZ publica un vídeo del rapero diciendo algo sobre que se va a una fiesta y también unas fotos en las que se coloca una señal de tráfico en la cabeza. La policía encontró a Lil Nas X caminando en la mitad de la carretera, le esposaron y después decidieron llevarle al hospital pues los paramédicos pensaron que podría estar sufriendo una sobredosis.

- Publicidad -

Las últimas noticias musicales de Lil Nas X son una serie de singles sueltos entre los que destacamos un ‘Hotbox‘ que por desgracia no ha conseguido entrar en listas. El proyecto al que pertenece, ‘Dreamboy’, no está fechado, y hoy por hoy, incluso parecía algo abandonado.